شكرا لقرائتكم خبر عن نادر أبو الليف وعلاء زينهم يواصلان بروفات مسرحية "عزيز وغالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى كل من المطرب نادر أبو الليف والفنان علاء زينهم بروفات مسرحية جديدة تحمل اسم "عزيز وغالي"، استعدادا لعرضها على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية خلال الفترة المقبلة.

نادر أبو الليف

نادر أبو الليف وعلاء زينهم



نادر أبو الليف وعلاء زينهم

أحداث المسرحية تدور حول رصد سلوك وحياة شاب عاش حياة مرفهة جدًا، إلا أن الظروف المحيطة أجبرته على أن يعيش حياة أخرى مختلفة تمامًا، وعلى النقيض من الحياة التي كان يعيشها في السابق، ما ساهم في تغيير سلوكياته اليومية بشكل مغاير تماما بما يتنافى مع شخصيته، وذلك في إطار عمل كوميدى.

كان المطرب نادر أبو الليف تعرض مؤخرًا لوعكة صحية شديدة بشكل مفاجئ أسفرت عن نقله لأحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية ودخل على أثرها العناية المركزة لتلقي العلاج، حيث عانى من أزمة في التنفس تسببت في ضعف عضلة القلب نتج عنها أزمة قلبية.

وعرض مؤخرًا الفنان نادر أبو الليف مسرحية "عنبر 7" على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية، وهى مسرحية كوميدية ساخرة اجتماعية، ويشارك فى بطولة العرض الفنان القدير صبرى عبد المنعم، والفنان محمد عبد الجواد، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف وإخراج الكاتب والفنان هشام السيد، ويتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.