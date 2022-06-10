شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تصوير جديدة لـ ريم البارودى فى أحدث ظهور لها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت الفنانة ريم البارودى لجلسة تصوير جديدة وشاركت جمهورها ومتابعيها صورًا جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصور بإطلالة جرئية ومختلفة نالت إعجاب متابعيها.







ريم البارودى ريم البارودى

الفنانة ريم البارودى

وأعربت مؤخرا الفنانة ريم البارودى عن سعادتها من رد فعل الجمهورعن دورها فى مسلسل "نقل عام"، وقالت لـ"الخليج 365" إن الدور سيشهد مفاجآت صادمة فى الحلقات المقبلة، معلقة: "من الآخر ضرب نار"، وأضافت البارودى قائلة: "فخورة بالوقوف أمام نجم كبير وعظيم مثل الفنان محمود حميدة"، مشيرة إلى أنها تعتبر المسلسل محطة فاصلة ومهمة فى حياتها الفنية.

يذكر أن مسلسل "نقل عام" كتبه ورشة من المؤلفين الشباب، وإخراج عادل أديب، وبطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة

وتدور أحداث مسلسل نقل عام حول الفنان محمود حميدة الذي يعمل موظفًا بهيئة النقل العام، ولكنه يخرج على المعاش بعد أن تقدم في العمر، وقدم خلال مشواره رحلة كبيرة من الكفاح في حياته، من خلال عمله كسائق أتوبيس نجح في تربية أبنائه وتدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.