شكرا لقرائتكم خبر عن "عشان عملت طحينة".. حسن الرداد يحتفل بزوجته إيمي سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام الفنان حسن الرداد احتفالات صاخبة عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشف أن زوجته النجمة إيمي سمير غانم نجحت في صناعة "الطحينة" بنفسها في المنزل.

وقال الرداد، عبر حسابه على تويتر: "عندي خبر حلو حبيت أشاركوا فيه، إيمى عملت طحينة"، بينما اكتفت إيمي، بمشاركة تغريدة زوجها، عبر ستوري حسابها على إنستجرام.



حسن الرداد

وسبق وعلق الفنان حسن الرداد على قضية جونى ديب وأمبر هيرد الى انتهت لصالح نجم "قراصنة الكاريبى" ونشر صورة على إنستجرام لجوني ديب وعلق مازحًا: "يا فرحتى فيكي يا قوية يا مستقوية يا كذابة.. مبروك يا عم جوني يا جامد".

بينما نعت الفنانة إيمى سمير غانم، والدها النجم الكبير الراحل سمير غانم، الذى مرت ذكرى رحيله الأولى يوم الجمعة 20 مايو، حيث كتبت عبر صفحتها الخاصة عبر حسابها على إنستجرام: "النهاردة الناس بتقولى معلش يوم صعب عليكى، ميعرفوش إن كل يوم صعب عليا، بابى حبيبى أنت النفس اللى بتنفسه، ولما بنام وأشوفك والله بصحى أضحك لوحدى، ربنا يغفرلك يارب ويفرحك فى الجنة إن شاء الله زى ما فرحتنا فى حياتك.. بحبك من قلبى للأبد، نسألكم الفاتحة".