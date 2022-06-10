محمد إمام فى ثوب الملاكم على البوستر الرسمى لفيلم "عمهم"

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم محمد إمام البوستر الرسمي لفيلمه الجديد "عمهم" عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تمهيداً لعرضه بدور العرض السينمائية بمصر وبجميع الدول العربية في عيد الأضحى.

وظهر إمام في البوستر بثوب الملاكم وفي يديه "جنزير"، ويقف خلفه مشجعوه وهم في حماس شديد ويصقفون له.

جدير بالذكر أن فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، مهندس صوت أحمد سمير، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتى وآيتن عامر.

وكان آخرأفلام محمد إمام "لص بغداد" وشارك في بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، سعد المختار وضيفا الشرف أحمد رزق وبيومى فؤاد، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى

الجدير بالذكر ان المخرج والمنتج كريم السبكى قال لـ"الخليج 365" إن ما يتردد بشأن تأجيل فيلم "عمهم" بطولة النجم محمد إمام غير صحيح والفيلم دخل مراحل المونتاج الأخيرة، مضيفًا أن الفيلم يطرح في دور العرض السينمائية في ليلة وقفة عيد الأضحى المقبل.