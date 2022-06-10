شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين وسط المياه لجمهوره: لن تخمنوا أبدا ما الذى سأفعله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم آسر ياسين، في إطلالة صيفية وهربا من ارتفاع درجات الحرارة العالمية، وهو يمارس السباحة وسط المياه، مشوقا جمهوره ومتابعيه، معلقا على الصورة التى نشرها عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "لن تخمن أبدًا ما الذي سأفعله؟، مضيفا: "إنه القتال، النضال، الألم والخلاصة.. تحياتي لكل المحاربين".



آسر ياسين

وسبق وعلق الفنان آسر ياسين، على ترقية محامية النجم العالمي جوني ديب، بعد تغلبها على آمبر هيرد وتحقيق الفوز لديب، حيث إن ترقيتها جاءت على غرار ترقية شخصية ياسين في النسخة العربية من مسلسل "سوتس"، حيث نشر آسر ياسين خبر الترقية من خلال ستوي انستجرام الخاص به وعلق عليه بـ "المسيري زيدان".

وعلى جانب آخر انطلقت أولى حلقات مسلسل "الثمانية"، بطولة النجوم آسر ياسين وخالد الصاوى وريم مصطفى، على إحدى المنصات الرقمية، مساء الأربعاء الماضي، وهو من إخراج أحمد مدحت، حيث نشر مخرج العمل كواليس المسلسل وأماكن التصوير وخلافه، وذلك على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".



آسر ياسين

يشار إلى أن أحداث المسلسل تدور حول عصابة إجرامية خطيرة تقرر اغتيال أحد أعضائها بسبب مخالفته الأوامر، كما تقتل ابنته ضمن الأحداث، فيقرر الانتقام بمساعدة أحد أعضاء وحدة مكافحة الجرائم.

مسلسل "الثمانية" من إخراج أحمد مدحت وإشراف عام على الإنتاج حمادة إسماعيل، وبطولة آسر ياسين خالد الصاوى، ريم مصطفى، غادة عادل، محمد علاء، وعدد كبير من الفنانين.