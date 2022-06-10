شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح حفلها أمس.. سيمون تقدم حفلا جديدا بساقية الصاوى 14 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت النجمة سيمون إحياء حفلا غنائيا فى ساقية الصاوى 14 يوليو المقبل، حيث حققت سيمون نجاحا كبيرا فى حفلها أمس بالساقية، وشهد الحفل إقبالا جماهيريا كبيرا ورفع الحفل لافتة كامل العدد، كما تفاعل الجمهور مع سيمون وغنت لهم ما طلبوه من أغانى وحضر الحفل وشارك فيه المطرب والموسيقي حسام حسني الذي قال كلمة في حق سيمون علي المسرح أمام الجمهور، كما شارك في الحفل بغنائه "كل البنات بتحبك و"لولاش".

غنت سيمون عددا كبيرا من أشهر أغانيها التي قدمتها في فترة التسعينيات مثل تاكسي ، مالك بيا في حاجة كده مش نظرة وابتسامة ، وهو يوم حلو علي يوم مر ، باكلم جد ، اه لو تعرف يا حبيب قلبي ، كما غنت أغنيتها الأخيرة التي طرحتها مؤخرا " الروح الفرفوشة " ، كما قدمت أحدث اغانيها " طنش تعيش " من كلمات وألحان أحمد البرازيلي .

يذكر أن الفنانة سيمون كانت قد طرحت منذ فترة قصيرة أغنية سنجل بعنوان "الروح الفرفوشة" تحمل بهجة وتفاؤل كتبها الشاعر هشام قباري ليؤكد على معاني كثيرة مهمة من أهمها البعد عن الهموم والمشاكل والوجع، واستطاع الملحن أحمد مصطفى والموزع شريف الوسيمي أن يقدما لنا تركيبة موسيقية تناسب العصر الحالي بإيقاعه وتوزيعاته مع المحافظة على نفس الروح التي يحبها الجمهور في سيمون وأغانيها التي كانت دائمات سابقة لعصرها وتدهشنا بما تقدمه في كل عمل.

سيمون بجانب تميزها كمطربة وتفردها في هذا المجال إلا أنها عندما دخلت مجال التمثيل كانت متفردة أيضًا ولها طلة علي الشاشة أو في المسرح لا تستطيع عندما تراها إلا وتنتبه لأنك ستكون أمام ممثلة موهوبة تمتلك كاريزما وحضور بدون أن تتكلم ، فملامح وجهها معبرة ومنحوتة ببراعة فنان ، وشاركت سيمون مع كبار النجوم في أعمالهم التي منها : يوم حلو ويوم مر، مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، و"أيس كريم" في جليم، مع عمرو دياب، وفي الدراما، قدمت "زيزينيا" ، "حلم الجنوبي"، "فارس بلا جواد "، "بين السرايات " ، وفي المسرح قدمت مع الفنان محمد صبحي، مسرحيات: (كارمن، لعبة الست، سكة السلامة).



سيمون في حفلها الاخير (2)



سيمون في حفلها الاخير (1)