شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد مغازلا نبيلة عبيد: بحبها حب غير عادى وأفلامها قيمة لتراثنا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان عمر السعيد عن حبه الشديد للنجمة نبيلة عبيد، مؤكدا أنها أحد كنوزنا وقوة كبيرة فى قوتنا الناعمة، وأن أفلامها جزء من وجدانا وقيمة لتراثنا وثقافتنا.

ونشر السعيد عدة صور جمعته بالنجمة نبيلة عبيد، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "بحبها حب غير عادى، بتتفرج عليا وبتقولى كلام ونصايح، نجمة مصر الأولى أفلامها جزء من وجدانا وقيمة لتراثنا وثقافتنا، الأستاذة نبيلة عبيد انتى أحد كنوزنا وقوة كبيرة فى قوتنا الناعمة.. ربنا يديكى الصحة".



عمر السعيد

وسبق ورحبت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، للقيام بدور البطلة فى كليب للفنان سعد لمجرد، بعد أن اختارها فى أحد البرامج من بين عدة فنانات لتكون بطلة لكليب له.

وقالت نبيلة عبيد، عبر حسابها الرسمى على "إنستجرام": "الجمال عدى الكلام، وسعد المجرد عدى بجماله وذوقه ولباقته كل الحدود ما يسعدنى باحترامه ومحبته".

وأضافت: "طبعًا أحب أكون فى فيديو كليب تغنى فيه لو وجودى متوظف فنيًا، خاصةً إن أنا ممن بيحبوا أغانيك وربنا معاك دايمًا ويوفقك".

وكانت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد قررت خوض تجربة الإذاعة المصرية، من خلال برنامج أسبوعى، يحمل اسم "مع نبيلة عبيد" على الإذاعة المصرية، وسيتم تحديد مواعيده خلال الفترة المقبلة.



نبيلة عبيد وعمر السعيد



نبيلة عبيد وعمر السعيد



نبيلة عبيد وعمر السعيد



نبيلة عبيد وعمر السعيد