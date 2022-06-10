شكرا لقرائتكم خبر عن بلقيس تطرح أغنية "ونتدلع" بتوقيع عزيز الشافعى وأحمد عادل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحى أغنيتها الجديدة "ونتدلع"، والتى تعاونت فيها مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي أحمد عادل.

ونتدلع هى ثانى أغنيات بلقيس باللهجة المصرية بعد أن قدمت العام الماضى أغنية "دبلوماسي" مع عزيز الشافعي وتم تصويرها مع المخرج على أبو طالب، وحققت نجاحاً كبيراً مع الجمهور المصرى، لذلك قررت أن تكرر تجربة الغناء المصرى من خلال ونتدلع التى صورتها بالكامل منذ شهرين بمصر بين أكثر من لوكيشن.