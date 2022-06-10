شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى ومحمد عبد العزيز وبشرى أبرز حضور حفل تكريم إلهام شاهين بدار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، على مسرح مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا حفل تكريم النجمة إلهام شاهين، والذي ينظمه ملتقي القاهرة للسينما والدراما العربية، تحت عنوان " كيف تصنع التاريخ .. خلطة إلهام " وذلك بحضور كلا من الفنانة بشرى، والمخرج محمد عبد العزيز ، والإعلامية هالة سرحان، والفنان ماجد المصرى، والفنانة جومانا مراد.

وبدأ حفل التكريم بعرض فيلم تسجيلي قصير يعرض المشوار الفني لسفيرة الفن العربي إلهام شاهين، حيث عرض بدايتها الفنية وانطلاقتها وكذلك الجوائز التي حصلت عليها عن أعمالها السينمائية وكذلك أعمالها المسرحية والتلفزيونية بالأخص مسلسل البراري والحمول الذى رشحتها لبطولته النجمة الراحلة فاتن حمامة مرورا بنصف ربيع الآخر وقصة الأمس وغيرهم، كما تم عرض آخر أعمالها السينمائية التي حصلت خلالهم علي العديد من الجوائز مثل يوم للستات وحظر تجول وآخر أعمالها التي برعت فيه مسلسل بطلوع الروح.