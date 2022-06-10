تاريخ يطارد الأمير ويليام

عندما تناولت آخر مرة موضوع الأراجيح الشبكية (هاموك) في مقال «عن آكلي لحوم البشر، الجزء الرابع» لم أكن على علم بالصورة أعلاه. هذا عار، لأنه كان سيعزز قضيتي بشكل كبير بأن الأرجوحة الشبكية ليست فقط من بقايا ما قبل كولومبوس، ولكن من حالة النظام الاجتماعي بعد خروج آدم من الجنة؛ أي إنها بقايا من الجنة.

في هذا المقال، وصفت حادثة وقعت في الإكوادور الاستوائية عندما رأيت فتاة مستلقية على أرجوحة شبكية عبر نافذة عربة. بدا لي أن هذه الفتاة لم تكن فقط مسترخية في ظهيرة مشمسة، بالطريقة المعتادة التي يكون عليها المرء بعد أسبوع عمل طويل. ولكن، كان الأمر كما لو كانت تمثل حجة للكسل كأسلوب حياة. وكنت قد كتبت آنذاك: «الأراجيح مثل الأسرّة العائمة، أقرب ما يمكن أن يصل إليه إنسان على الأرض». لكنهم لم يتحدوا الجاذبية فقط، بل بدوا غافلين عن المال والتوتر وضرورة العمل حتى الموت وحتى الخطيئة الأصلية. كل هذه الظواهر في العالم الساقط يمكنها أن ترفع أصابع الاتهام بالقدر الذي لم تأبه له الفتاة على الأرجوحة الشبكية.



يتحدث ديفي كوبيناوا- وهو شامان (ساحر ديني) من قبيلة الأمازون المعروفة باسم يانومامي- في كتابه بعنوان «السماء المتساقطة» عن الأراجيح الشبكية طوال الوقت، ويصف كيف حصل على أفضل رؤاه في أرجوحة شبكية. ويذكر أيضًا الأراجيح التي ينام فيها شعبه، والطريقة التي تربط بها المرأة التي تريد الزواج من رجل معين أرجوحة شبكية بجوار منزله تحت سقف الجماعة. وعندما يتم تكريم الشامان بزيارة من عالم الأرواح، فإن الأرواح ستنهك أولاً من الرقص، ثم تغفو في الأراجيح الخاصة بها.

الأمير ويليام هنري جالس في أرجوحة شبكية يحتضن بحنان فتاة أفريقية جميلة أو مختلطة الأعراق. وويسكي لجيلري- المتحف البريطاني.



كل هذا يضفي مصداقية على النقش القديم، الذي يُظهر الرجل الذي أعطى اسمه لأميركا، مرتديًا أفضل معداته في القرن السادس عشر، واجه أميركا نفسها، في أرجوحتها الشبكية، في نفس اللحظة التي تستيقظ فيها. كان أميركو فسبوتشي هو اسم الرجل وكان بعيدًا جدًا عن المنزل. وكما هو الحال مع آسيا وأوروبا، تم تفضيل نسخة أنثوية من اسمه لتعميد العالم الجديد، وفي هذه العملية، المرأة في الأرجوحة الشبكية.



يبدو أن فسبوتشي غير مؤذٍ هنا، ولكن الحقيقة هي أنه كان يُعتبر دائمًا شخصًا غير جدير بالثقة إلى حد ما. تعامل المؤرخون مع الرسائل التي كتبها يصف فيها رحلاته بشك، كما لم يحظ باهتمام من الفلاسفة أيضًا. وصفه رالف والدو إيمرسون بأنه «لص» و«تاجر مخلل» من إشبيلية- ينحدر من فلورنسا في الواقع، ومن منزل بالقرب من مقر بوتيتشيلي- تمكن من تعميد «نصف العالم باسمه غير النزيه». كان كافيا لجعل دم إيمرسون يغلي. ومع ذلك، أعتقد أننا يمكن أن نتفق جميعًا على أن تسمية الأرض الجديدة رالف (أو أيًا كان ما يعادل رالف الأنثوي) لن يكون أفضل من ذلك.



يعتقد البعض أن فيسبوتشي كذب عندما ادعى أنه وجد القارة قبل كولومبوس. ومع ذلك فهو يقف هناك، وليس كولومبوس، ومعه صليب مثير للإعجاب في يد، وأداة بحرية متطورة في اليد الأخرى. يبدو جميلًا؛ يجلب الثوب والخرطوم، بينما تبدو أميركا شعثاء بعد أن نامت وهي ترتدي ما يزيد قليلاً عن قبعتها. إنه الصباح الباكر في العالم الجديد. يظهر آكل النمل ولاما في المكان، بينما في الخلفية يتم إعداد ما يعادل أكل لحوم البشر لوجبة إفطار إنجليزية كاملة على نار مفتوحة. يمكنك تقريبًا شم رائحة ساق الإنسان! من الصعب أن نخطئ في التعبير الذي يظهر على وجه أميركا: إنه تعبير مبهج، مبهج تمامًا. ليس لديها أي فكرة حقًا إلى أين يذهب كل هذا، ولكن في طريق العودة من إحدى رحلاته، قامت سفينة فسبوتشي برحلة عبودية صغيرة إلى جزر الباهاما وأسر 237 مواطنًا قبل العودة إلى إسبانيا. لقد كان تلميحًا غير خفي لأشياء قادمة.



بمعنى آخر، فإن نوع الراحة التي يتحدث عنها ديفي كوبيناوا، لم يتم استردادها أبدًا منذ الصباح المشؤوم الذي ظهر فيه الفلورنسي الأنيق، ربما باستثناء أفراد القبائل الذين لم يتم التوصل إليهم، على الرغم من أنهم في الغالب قد سمعوا عن هذه الأخبار في الوقت الحالي- أعني أنه تم «اكتشافهم». وفي بعض الحالات ربما تعمدوا تجنب أي اتصال لأسباب وجيهة. في أحد الأيام، على ما يبدو، ستندهش نساؤهم أيضًا في الأراجيح، ولكن ربما لن يتفاجئن بنفس التعبيرات البراقة على وجوههن.



تأتي أرجوحتي الشبكية الثانية من مرحلة لاحقة في هذه القصة الوحشية والمليئة بالحيوية في كثير من الأحيان. في الواقع، إنها أرجوحة شبكية لسفينة، وتحتوي حمولة السفينة على برميل سخي من الروم الجامايكي. يأتي المشهد من رسم كاريكاتيري لجيمس جيلري، فنان ينتمي إلى حضارة كانت بعيدة كل البعد عن البراءة التي يمكن تصورها؛ ألا وهي لندن عاصمة الإمبراطورية البريطانية.



حتى يومنا هذا، سكان لندن هم إلى حد كبير أكثر الأشخاص الدنيويين الذين قد تقابلهم. حاول السير في أحد شوارع لندن المعاصرة بنفس زي فيسبوتشي القديم- يمكنك المراهنة على أن الأشخاص الوحيدين الذين يضربون جفنًا سيكونون السياح. لقد رأي سكان لندن كل شيء وحتى لو فوجئوا بشيء جديد سيرفضون إظهار ذلك. يمكن للرجل أن يمشي في المدينة مرتديًا ثوب حفل راقص وهو يربط قطيطة على كل جانب من رأسه ولن يلاحظ أحد ذلك.

جورج الثالث محاط برجال سود. تمثال نصفي للملك، مأخوذ من يخته رويال جورج ويعود تاريخه إلى عام 1817، يعبر جيداً عن غموض آرائه.



كان جيلري أحد هؤلاء اللندنيين. لم يفاجئه شيء. كان أيضًا أكثر الجيل الساخر من رسامي الكاريكاتير في إنجلترا الجورجية شجاعة. يمكن شراء صوره بسهولة من متجر في ستراند. اعتبر الفيكتوريون الذين جاءوا بعده هذه الصورة غير محترمة للغاية وبذيئة للغاية، لكن جيلري كان بالتأكيد ينتمي إلى قرن لا يبدي احترامًا.



ما الذي يحدث في هذه الأرجوحة الشبكية بالذات؟ حسناً، الأمر معقد. من الواضح أن الشابة من أصل أفريقي. والشاب هو الأمير ويليام، الذي سيصبح فيما بعد ويليام الرابع، المعروف بمغامراته العاطفية، والمشهد في فرقاطته، بيغاسوس. يلمح جيلري إلى قصص مغامرات الأمير المخمور في منازل الفجور في بربادوس وشائعات عن «سيدة ملونة» قيل إنها رفيقته الدائمة.



كان ذلك هو الجزء البسيط. ولكن يبدو الأمر أكثر تعقيدًا. يشير اسم ووسكي والكتابة أسفل الصورة إلى إنتاجين منفصلين على المسرح في ذلك الوقت، وكلاهما منسي الآن. تم أخذ الاسم من أوبرا جورج كولمان الكوميدية الشهيرة إنكل وياريكو (1787)، حيث كانت ووسكي خادمة للبطلة السمراء ياريكو، وكلتاهما تعاني من علاقات مع الرجال البيض، ولكن بنتائج مختلفة. تأتي الكلمات أدناه من مسرحية تسمى ثيودوسيوس، أو قوة الحب (1680) لناثانيال لي:

«تبعد عنَّا ضوضاء الملوك والتيجان الذين توجه أرواحهم اللطيفة مصائرنا اللطيفة بطريقة أخرى. أحرار مثل طيور الغابة سنقترن معًا دون أن نتذكر من كان آباؤنا، وفي همهمة ناعمة نتبادل أرواحنا».

السير جون هوكينز

إنه شعور مؤثر، لكن المعنى الضمني هو أنه عندما يتمكن الأمير ويليام، في الوقت المناسب، من تذكر هوية والده- جورج الثالث من بريطانيا العظمى وأيرلندا، لا أقل- سينتهي فجأة كل التفاني الشبيه بالطيور. حبيبة ويليام على الأرجح جارية، لذلك هناك مؤثر إضافي في الإشارة إلى حرية الطيور.

ومع ذلك، فإن السجل التاريخي غير واضح إلى حد ما فيما يتعلق بآراء والده حول العبودية. بالعودة إلى خمسينيات القرن الثامن عشر، عندما كان مراهقًا، يبدو أن جورج الشاب قد أيد وجهة نظر مونتسكيو القائلة بأنه «على قدم المساواة مع القانون المدني فيما يتعلق بقانون الطبيعة»، لكن كان ذلك منذ وقت طويل.



في وقت لاحق، خلال حرب الاستقلال، كان هناك عبيد في الولايات ينحازون إلى البريطانيين، معتقدين أن تحررهم سيأتي من البلاد القديمة، وليس من أبطال الحرية البيض المنافقين في الداخل. تأثر هذا الاعتقاد بقضية مانسفيلد الشهيرة عام 1721، عندما قضت محكمة مجلس الملك بأنه لا يمكن إخراج شخص مستعبد على الأراضي الإنجليزية بالقوة من البلاد وإرساله إلى جامايكا للبيع. قرر اللورد مانسفيلد أن العبودية لم يُسمح بها أبدًا بموجب القانون داخل إنجلترا وويلز، وأن القانون العام لا يؤيدها، على الرغم من أنه لم يعلق على الموقف في أراضي ما وراء البحار التابعة للإمبراطورية البريطانية. تابعت جميع الأقاليم التابعة للسيادة البريطانية القضية عن كثب، ولا سيما المستعمرات الأميركية الثلاث عشرة. واعتبر الحكم سبباً رئيسياً في الثورة الأميركية، لا سيما في المستعمرات الجنوبية، حيث كان يُخشى أن يؤدي إلى إلغاء العبودية.



ولكن حتى لو كانت الأراضي الإنجليزية تبشر باحتمال الحرية، فقد أصبح ملكها الحاكم أكثر حذرًا، بعد أن كشفت الثورة الفرنسية عن المخاطر التي يتعرض لها النظام الملكي بسبب حصول الناس على قدر من الحرية أكثر مما ينبغي، وأكدت الثورة الهائلة التي قام بها العبيد في أراضي سان دومينغ الفرنسية (هايتي الحالية) المخاطر التي تهدد الممتلكات والنظام.



يُظهر تمثال نصفي للملك، مأخوذ من يخته «الملك جورج» ويعود تاريخه إلى عام 1817، غموض آرائه.



كان التمثال النصفي سبباً في بعض الجدل. تم رفعه مؤخرًا من العرض في المتحف البحري الوطني على أساس أن العبودية الظاهرة للرجال السود جعلته «غير لائق». ومع ذلك، لا يبدو أن أحدًا يعرف سبب وجود الرجال السود هناك. من شبه المؤكد أن الهدف هو تمثيل جورج في رداء القيصر، باعتباره المنتصر على فرنسا النابليونية، وبما أن الثوار الفرنسيين ألغوا العبودية، التي أعادها نابليون، فإن الآثار المترتبة على الانتصار البريطاني على المغرور الكورسيكي كانت مختلطة. هل كان من المفترض أن يرمز هؤلاء الرجال السود إلى إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح؟



بحلول عام 1799، مع اتخاذ خطوات منسقة في بريطانيا لإلغاء تجارة الرقيق، تناسى الأمير ويليام ووالده على حد سواء شبابهما الطائش. ونتيجة لذلك، اتفقا على الرأي نفسه. في ذلك العام، بذل ويليام بعض الجهد للدفاع عن العبودية ضد منتقديها، وظهر في مجلس اللوردات ليشهد على ضرورتها الأساسية، وادعى أن دعاة إلغائها أساءوا تقدير آثار تجارة الرقيق على أفريقيا والأفارقة، وأساءوا بشكل صارخ معاملة الرجال والنساء المستعبدين في مستعمرات السكر البريطانية. لم تكن حملتهم لإنهاء تجارة الرقيق راديكالية ومضللة فحسب، مثل تصرفات الثوار الفرنسيين المتعصبين، بل كانت أيضًا ضارة بشدة بالمصالح الوطنية لبريطانيا.

جيسوس دي لوبيك



ساعد دفاع ويليام الحماسي عن العبودية الاستعمارية في تأخير إلغائها، لكنه أساء الحكم كثيراً على مزاج الأمة، وعلى المدى القصير، عانت صورته العامة وسمعة العائلة المالكة نتيجة لذلك. بصفته الملك الوحيد الذي زار مزارع منطقة البحر الكاريبي، وذاق ما هو أكثر من متعة الروم خلال ليالي بربادوس الطويلة، كان يجب أن يعرف أفضل. ومع ذلك، بصفته عضوًا في العائلة المالكة البريطانية، كان موقف ويليام أرثوذكسيًا تمامًا. كان الملوك السابقون يشاركون شخصيًا في تجارة الرقيق أكثر منه، دون زيارة منطقة البحر الكاريبي. وشاركت إليزابيث الأولى في العملية من خلال الاستثمار في التجارة الثلاثية بين غرب أفريقيا والأميركتين وبريطانيا عندما كانت لا تزال في مهدها. وكان مساعدها في كل هذا هو السير جون هوكينز الذي يظهر في صورة مرفقة مرتدياً ياقته الأنيقة.

السير جون هوكينز



في عام 1562، أبحر هوكينز بثلاث سفن إلى سيراليون، ومن ثم أخذ 300 عبد إلى المزارع في الأميركتين واستبدلهم باللؤلؤ والجلود والسكر. كانت التجارة مزدهرة لدرجة أنه عند عودته إلى إنجلترا، تعهدت «الملكة الطيبة بيس» بدعمها لرحلات إضافية، وزودته بسفينة «جيسيس دي لوبيك» ومنحته شعار الدرع الذي يحمل صورة عبد.



لكن تورط الملكية البريطانية في تجارة الرقيق لم ينته بوفاة إليزابيث وانقراض خط تيودور. بل أصبح المشروع بأكمله أكثر منهجية من قبل آل ستيوارت، ولا سيما دوق يورك، ولاحقًا جيمس الثاني. وفي عام 1660، بعد الترميم، تم تكليف جيمس بإدارة شركة رويال ادفينتشررز للتجارة في أفريقيا من قبل شقيقه تشارلز الثاني.



في البداية، منحت الشركة حق احتكار التجارة الإنجليزية على طول الساحل الغربي لأفريقيا، وكان الهدف الرئيسي هو البحث عن الذهب، ولكن في عام 1663 صدر ميثاق جديد ذكر أيضًا تجارة العبيد. بحلول عام 1672، تولت إدارة هذه الأعمال الشركة الملكية الأفريقية الأكثر طموحًا في إنجلترا. كان ميثاقها الجديد أشمل من الميثاق القديم وشمل الحق في إنشاء الحصون والحفاظ على القوات وممارسة الأحكام العرفية في غرب أفريقيا، سعياً وراء التجارة في الذهب والفضة والعبيد الأفارقة. ومن أجل حماية هذا العمل المربح، هاجمت السفن الإنجليزية السفن الهولندية في نقاط استراتيجية على طول الساحل الأفريقي.



بصفته حاكمًا، كان من المقرر أن يشرف جيمس على تطوير تجارة الرقيق في إنجلترا بصفتها مجالا صناعيا. لقد تم تصورها حقًا على أنها صناعة. قبل سنوات عديدة من المناظر الطبيعية المنحوتة للثورة الصناعية، كانت الحصون التي اصطفت في ساحل الذهب تُعرف باسم «المصانع». في الغالب كان من يُحضر العبيد إلى هذه المصانع زعماء أو حكاما أفارقة محليين، حيث يفحصهم طبيب، ثم تشتري الشركة من انطبقت عليه صفة «لائق» منهم. وبعد ذلك توضع علامة تجارية على صدور العبيد بالأحرف الأولى من DoY لدوق يورك، أو بالأحرف RAC إشارة إلى (الشركة الملكية الأفريقية). من الناحية النظرية، كان الهدف من ذلك منع التجار الأفارقة من تبديل الأشخاص المستعبدين الأصحاء الذين تم شراؤهم، مقابل أشخاص غير لائقين، ولكنه كان أيضًا علامة على تحول إنسان حر إلى سلعة. وفي لحظة واحدة قاسية، اكتمل صنع العبد. يمكن بعد ذلك حبس المنتج في زنزانات الحصن حتى وصول سفينة عبيد جاءت للتسوق.



وفقًا لديفيد أولوسوجا من جامعة مانشستر، كانت هذه المؤسسة الملكية مسؤولة عن نقل «المزيد من الأفارقة إلى العبودية أكثر من أي شركة أخرى في تاريخ تجارة الرقيق في شمال المحيط الأطلسي». لقد وصلت الأمور إلى مداها في ظل انتهازية بعض الوصوليين في أثناء حكم إليزابيث. كان هناك سبب آخر لتمكن آل ستيوارت من إلقاء أنفسهم في نشاط العبودية بمثل هذه الثقة والافتقار التام إلى اليقظة الأخلاقية: الحق الإلهي للملوك. كان لهذا «الحق» نفسه دور فعال في مأساة تشارلز الأول على أيدي سكان متمردين. من المحتمل أن تشارلز الثاني كان أكثر ترددًا قليلاً في ذكر هذا الحق بعد استعادة النظام الملكي مباشرة، لكن مثل هذا التردد لم يزعج شقيقه. علاوة على ذلك، جاهر جيمس الثاني بمعتقده الكاثوليكي علانية، مما أثار سخط رعاياه. لتُحل المشكلة في النهاية من خلال ثورة أخرى، ولكن الملك الإلهي تمكن هذه المرة من الحفاظ على رأسه فوق كتفيه وتوفي في المنفى.

كان الفيلسوف الإنجليزي، جون لوك، الذي شهد إعدام تشارلز الأول عندما كان تلميذًا، مشتركاً بصفة شخصية في الشركة الملكية الأفريقية، إذ كان أحد مساهميها. وأشار بعض النقاد إلى أن في ذلك نفاقا من جانب لوك، وأشاروا ضمناً إلى أن «الليبرالية» كانت ملوثة حتى في مصدرها. ولكن في «فلسفة العبودية المتشابكة»، توضح هولي بروير أن «رسالتي لوك للحكومة (1689) دفعتا ضد أصل العبودية: وهو الوضع الموروث، المشتق من نفس مجموعة الأفكار والالتزامات التراتبية مثل النظام الملكي- والحقوق الملكية الإلهية والوراثية. فمثلما يولد الأمير ابن ملك، وله الحق في الحكم، ويولد الرعية ابنا لرعية، ويولد العبد ابن عبد، وعلى كل منهم واجب طاعة الملك والسيد.



وهو ما يعيدنا إلى الأمير ويليام وهو مستلقٍ في أرجوحة شبكية مع الجارية، ناسيا تماماً من يكون والده. وبينما يبدو أن الأرجوحة الشبكية الأميركية الهندية تقدم لمحة عن الجنة، فإن الأرجوحة الشبكية المربوطة بأخشاب بيغاسوس تعد بنوع آخر من التعليق- وهو الترسيم الصارم للتسلسل الهرمي والمكانة. بين أحضان «المرأة السمراء»، يستطيع ويليام أن ينسى كلاً من والده والضمير المذنب للنظام الاجتماعي ما بعد خروج آدم من الجنة. يمكنه أن يطفو فوق كل شيء، يمكنه أن يعلو بحرية كطائر من الغابة. وكل هذا يمكن أن يحدث قبل إنهاء تجارة الرقيق التي وصفها والده ذات مرة بأنها «بغيضة»، في ظل استمرار العبودية، هذه «المؤسسة الخاصة» كما أشار إليها الناس في الولايات الجنوبية بأميركا، حقيقة يومية. إنه لا ينسى والده فحسب؛ بل ينسى نفسه أيضاً.



لقد طارد ذلك النوع من السلوك الأمير ويليام الحالي، الذي شوهد مؤخرًا وهو يزور منطقة بحر الكاريبي في القرن الحادي والعشرين ويتلقى ترحيبًا أقل حماسًا هناك. كما اكتشف دوق ودوقة كامبريدج، يمكن أن يبدو الأسبوع وكأنه وقت طويل جدًا في سياسات ما بعد الاستعمار. في جدول مزدحم، ألغيت زيارتهما إلى بليز، ثم في جامايكا لعبا دور البطولة في صورة كارثية، ولمسا أيادي معجبيهم من خلال سياج شائك.



واجهت الرحلة مطالب بالتعويضات، والحديث عن اتباع نموذج بربادوس وإسقاط الملكة كرئيسة للدولة. في جامايكا، كان هناك أيضًا غضب بشأن فضيحة ويندرش. حتى إن أحد الجامايكيين الغاضبين أخبر صحافيًا أنه كان يفضل قدوم الأمير هاري. لم يعد الأمير هاري يعمل في «المؤسسة» فحسب بعد أن انتقل إلى وادي السيليكون، بل تزوج من امرأة من أصل أفريقي مما يضيف إلى تفضيله.

عملة غينيا من 1686 تحمل صورة لرأس جيمس الثاني فوق رمز الفيل والقلعة كرمز للشركة الملكية الأفريقية.



وعلاوة على كل هذا، لاحت في الأفق قضية التواطؤ الملكي في العبودية. قال البروفسور تريفور بورنارد، مدير معهد ويلبرفورس لدراسة الرقيق والتحرر بجامعة هال، كان من الأفضل لأفراد العائلة المالكة الاستعداد للاعتراف والاعتذار عن دور الأسرة في تجارة الرقيق، بما في ذلك من خلال الزيارات التذكارية إلى المواقع المرتبطة بالعبودية، وعدم الترويج لصور دعائية متفائلة. «يجب أن يدركوا أن أفراد العائلة المالكة من تشارلز الثاني إلى ويليام الرابع شاركوا ودعموا العبودية وتجارة الرقيق وأن هذا جزء من ماضيهم». في مقال لاذع، اشتكى من أنه كان يجب على الزوجين زيارة شاطئ كينغستون والتفكير في عدد العبيد الذين وصلوا إلى هناك على متن السفن البريطانية، بدلاً من «ركل كرة القدم ولعب البونغو في ترينش تاون» (الغارديان، 25 مارس/ آذار 2022).



هل كان هذا انتقاد عادل؟

لا يستطيع أفراد العائلة المالكة في الوقت الحاضر تحمل اللوم في ما ارتكبته سلالة ستيوارت على سبيل المثال، وعلى الرغم من وجود بعض روابط النسب، فمن غير الواضح ما إذا كان أي من ثروة الأسرة الحالية قد جاءت من تجارة الرقيق، على عكس ريتشارد دراكس، مثلاً، نائب البرلمان الذي لا يزال يمتلك أرضاً في بربادوس كانت عائلته تحتفظ فيها بالعبيد. لا يدافع الأمير ويليام الحالي بشكل غير إنساني عن استغلال البشر العزل. ففي الآونة الأخيرة فقط، ورد أنه قدم تبرعات سرية لجمعية خيرية أفريقية. بالنظر إلى هذه الأسباب، فلماذا بدا «حزنه العميق» تجاه العبودية والذي عبر عنه أمام الجمهور، غير كافٍ؟



