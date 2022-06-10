شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يمثل أشرف زكى لـ روجينا.. الفنانة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة روجينا عن دور زوجها الدكتور أشرف زكى فى حياتها، مشيدة بالدور الكبير الذى يقوم به ومدينة بالفضل له فى كل ما وصلت له، حيث قالت: "من أول ما كنت طالبة فى المعهد وهو المعيد بتاعى الرحلة طويلة أوى أوى وتفاصيلها كتيرة، بس أنا بدين بالفضل للراجل، فهو نقيبى وجوزى وحبيبى ومشوار عمرى كله".

وأضافت روجينا "لو فى نجاح أنا مريت بيه فى الرحلة دى كلها فأشرف زكى السبب، لأن فى مشاريع كتيرة عملت نقلة كبيرة في حياتى، أنا كنت رافضاها، وهو اللى خلانى أعملها في الآخر، زي مسلسل مع سبق الإصرار لما جالى أنا رفضته، وقلت إزاى أعمل دور زى دا ودى مش قناعاتى، لكنه صمم إنى لازم أعمله، لأن خبرته وفهمه وتجربته كانت أكبر من تجربتى بكتير فى المرحلة، وأنا طول عمرى بصدقه من وأنا طالبة".

وتابعت روجينا "أشرف زكى كان دايماً يقولى متمليش ومتنكسريش، لأن فى مراحل من حياتى كنت بمر بلحظات صعبة، وكنت بقعد فى البيت بالسنتين والتلاتة، كان يقولى طول ما إنتى عندك حلم ربنا هيحققهولك وكان يقولى دا نجاح مؤجل مش دلوقتى، هيوصلك بعد كدا، وعندما جاءتنى البطولة كان له الدور الأكبر معى ومن غيره مكنتش قدرت أوصل للى أنا وصلت له".

واستطردت روجينا "كان داعما لى في أول بطولة، فكانت حالتى النفسية صعبة وكنت قلقة جدا، ولم أشعر بالأمان لما يبقى عندى مشهد صعب، إلا أنا ما أقوله ييجى يقعد جنبى في الكرفان ميسبنيش، وكل كبيرة وصغيرة كان مهتم بيها جداً ويعاملنى نفسيا، يبقى عارف انى الفترة دى تركيزى كله في المسلسل يخلى البنات ميبعدونيش عن تركيزى".

ووصفت روجينا زوجها أشرف زكى بأنه رجل لم ولن يتكرر، موضحة: "الكلام دا مش بالنسبة لى انا بس، ولكن لناس كتير، الراجل دا مبينامش، مبياكلش، أى حد بيرفع عليه سماعة التليفون في أى وقت يرد عليه ودى قدرة مديهاله أنه يصحى ويكلمه كأنه صاحى، وأنا أدين بالفضل في مشوارى كله ونجاحى في السنوات الأخيرة لربنا ثم أشرف زكى".

واستضاف ”الخليج 365” النجمة روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز في ندوة فنية، للاحتفال معهما بنجاح مسلسلهما الأخير "انحراف" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وكان في استقبالهما الكاتب الصحفي عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، فيما كرم الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365، روجينا رؤوف عبد العزيز عن المسلسل.

يذكر أن مسلسل "انحراف" بطولة روجينا، لوسي، وسميحة أيوب، عبد العزيز مخيون، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، رانيا محمود ياسين، محمد كيلاني، أحمد صفوت، ويزو، سما إبراهيم، ميدو عادل، محمد مهران، نانسى صلاح، اسراء رخا، وتأليف مصطفى شهيب، وعدد من الفنانين الشباب وإخراج رؤوف عبد العزيز.



الفنانة روجنيا والمخرج رؤوف عبد العزيز



الفنانة روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز والكاتب الصحفى عمرو صحصاح



الفنانة روجينا



الكاتب الصحفى أكرم القصاص يكرم الفنانة روجينا



الخليج 365 يكرم صناع مسلسل انحراف