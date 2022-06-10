بيكيه مستاء.. ويصف تصرفات شاكيرا بـ”الخسيسة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار خبر انفصال النجمة العالمية شاكيرا عن لاعب كرة القدم العالمي بيكيه الجدل، خاصة بعدما انتشرت شائعات تفيد بأن سبب الانفصال هو خيانة بيكيه للمغنية العالمية.

لكن يبدو أن هناك تفاصيل جديدة في القصة بدأت بالظهور، حيث نقلت بعض الصحف الإسبانية أن بيكيه لن ينسى الخيانة التي سمحت بها شاكيرا، عبر ظهور أشخاص مقربين منها على وسائل الإعلام، ليصفوا وضعها الحزين واكتئابها من هذا الانفصال المرير، محملين بشكل غير مباشر المسؤولية لبيكيه.

وأدى انتشار الأحاديث والأشخاص لرسم صورة سلبية عن اللاعب الشهير، واعتبر بيكيه بحسب المصادر المقربة منه هذا التصرف تافهاً، وخسيساً.

وكانت انتشرت، عبر وسائل الإعلام العالمية، أخبار عن خيانة بيكيه لشريكته مع طالبة شقراء تبلغ من العمر 20 عاماً، في حين نفت مصادر قريبة من اللاعب الشائعة، مؤكدة أنه غادر منزله، وانتقل للعيش بمفرده منذ أكثر من 3 أشهر، بعد تدهور علاقتهما على مر السنين، وليس بسبب الخيانة.

وكشف صحافي إسباني تفاصيل جديدة بشأن انفصال الثنائي، فقال الصحافي جوزيف أنطونيو أفليس، لبرنامج “فيفا لا فيدا”، إن بيكيه أكد أنه لم يخن شاكيرا على الإطلاق، بناء على الاتفاق المبرم بينهما منذ البداية.

وأردف: بيكيه أكد أنه كان في “علاقة مفتوحة” مع شاكيرا، حيث مسموح لكل طرف منهما بإقامة علاقات مع أفراد آخرين دون التقيد بشروط.

وتابع الصحافي، نقلاً عن بيكيه، أن الاتفاق بين اللاعب الشهير وشاكيرا أن يكونا في علاقة أمام العامة، لكن من حق كل شخص إقامة علاقات أخرى، وبالتالي وفق هذه الشروط لم يقم بيكيه بخيانة شاكيرا.

يشار إلى أن الثنائي الشهير أكّدا خبر الانفصال، في بيان رسمي السبت الماضي، بعد علاقة استمرت 12 عاماً، أثمرت طفلين، داعيين إلى احترام الخصوصية.