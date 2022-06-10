تكريماً للراحل تايلور هوكينز.. Foo Fighters تحيي حفلتين موسيقيتين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت فرقة الروك الأميركية “فو فايترز” Foo Fighters الأربعاء انّها ستحيي في أيلول المقبل حفلتين موسيقيتين تكريماً لعازف الدرامز تايلور هوكينز الذي توفي في آذار الفائت.

وفيما تُنظَّم الحفلة الأولى في لندن يوم 3 أيلول، من المقرر أن تُقام الحفلة الثانية في لوس أنجلوس في السابع والعشرين من الشهر عينه.

وتوفي هوكينز (50 عاماً) الذي كان عضواَ في الفرقة منذ سنة 1997 داخل أحد فنادق بوغوتا قبيل حفلة موسيقية كان مقرراً إحياؤها في 25 آذار.

وسيشارك ديف غرول، وهو مؤسس الفرقة وعازف الدرامز السابق في “نيرفانا”، ونايت ميندل وكريس شيفليت وبات سمير ورامي جافي، في الحفلتين الموسيقيتين.

وكتبت زوجة العازف الراحل أليسون هوكينز في بيان نشرته عبر مواقع التواصل “أتقدم بخالص شكري وإعجابي لفرقة “فو فايترز” العالمية ولمحبي تايلور في كل مكان للمحبة الكبيرة التي أظهرها كل واحد منكم تجاه تايلور”، مضيفةً انّ “لطفكم شكّل مصدر راحة لا يقدر بثمن لي ولعائلتي خلال هذه الفترة المحزنة جداً”.

وأظهر تحليل أولي لدرجة السمية في الجسم وجود كميات من المخدرات في جسم هوكينز قبل وفاته بما في ذلك مواد أفيونية، لكنّ المحققين الكولومبيين لم يحددوا ما إذا كانت هذه المواد تسببت في وفاته.

واشتُهر هوكينز الذي كان عضواً في إحدى أكثر فرق الروك البديل تأثيراً وإثارة لإعجاب النقاد، بشخصيته الجذابة على المسرح وإيقاعاته الكلاسيكية المستوحاة من موسيقى الروك والتي قال في إحدى المرات انها تحمل تأثيرات من أبرز الوجوه الموسيقية من أمثال فيل كولينز وروجر تايلور.

واحتفلت فرقة “فو فايترز” بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسها العام الفائت وأنتجت في الآونة الأخيرة “استوديو 666” وهو فيلم رعب في أجواء موسيقى الروك.