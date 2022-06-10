نجوى كرم تواعد جمهورها بـ”ليلة لا تُنسى” في قبرص

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تلتقي النجمة اللبنانية نجوى كرم بجمهورها اللبناني والعربي في قبرص ضمن سلسلة حفلات “يلا قبرص” لأبرز النجوم اللبنانيين والعرب.

وتُحيِّ نجوى كرم حفلاً غنائياً ضمن حفلات “يلا قبرص” من ١٤ تموز/ يوليو حتى ١٧ منه، وتُقدم باقة منوعة من أغنياتها القديمة والجديدة.

وشوّقت نجوى الجمهور لحفلها في قبرص، إذ نشرت بوستر الحفل وعلّقت قائلةً: “ليلة لا تُنسى بانتظاركم في قبرص أقابلكم هناك!”.

من جهة ثانية، تُتابع نجوى كرم تحضيراتها الفنية للمرحلة القادمة، حيث تعمل على تنفيذ عدة أغنيات جديدة، وفيما يتعلق بطرح تلك الأغنيات سوف تدرس القرار المناسب حول طريقة الطرح والسياسة التي سوف تعتمدها.