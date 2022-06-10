شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "زورونى كل سنة مرة" على مسرح الحرية للإبداع بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت إشراف وزارة الثقافة وصندوق التنمية الثقافية يقدم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، اليوم الجمعة، فى السابعة مساء، العرض المسرحى "زورونى كل سنة مرة" مأخوذ عن مسرحية "الفاشلون" مشروع تخرج الدفعة السابعة من استوديو الممثل، تأليف شادى الدالى، وإخراج محمد مرسى.

"زورونى كل سنة مرة" رؤية موسيقية محمد شحاتة، كريوجراف سمير نصرى، مابينج وجرافيك محمد المأمونى، تصميم إضاءة إبراهيم أحمد، المخرج المنفذ : محمد طوسون تصميم بوستر : أحمد صيام.

وكانت آخر أعمال المخرج محمد مرسى العرض المسرحى "لسه فاكر" ضمن العروض المسرحية التي أنتجت ضمن مبادرة "المؤلف مصري" التي أطلقها البيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار، والتي تقيمها فرقة مسرح الإسكندرية وذلك لتنشيط الحركة المسرحية وتحفيز الشباب علي الإبداع.

"لسه فاكر" تدور أحداثه حول رجل يخرج من السجن بعد ذلك يقرر أن يسترجع ذكرياته وحكايته مع الفتيات في إطار إنساني، وما مر به من مرحلة الابتدائية حتي دخوله السجن، العرض إنساني رومانسي في إطار كوميدي ساخر، العرض تأليف محمد مرسي بطولة أحمد عسكر، بوسي الهواري، محمد فاروق، إسلام صلاح، شريف غانم، ديكور وليد جابر، موسيقي محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم الفرن، مكياج أمل شتا، إخراج سامح الحضري.