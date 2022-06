شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أفلام عالمية جمعت بين الغموض والقلق والإثارة طرحت فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث متابعو السينما العالمية عن أفلام مختلفة لـ متابعتها فى إجازة الويك أند، خاصة محبى الأفلام التى تجمع ما بين الإثارة والغموض والقلق، وهذه 3 أفلام عالمية طرحت خلال العام الجارى 2022 بدور العرض السينمائية حول العالم نرشحها لمحبى أفلام هوليود.

أول فيلم Death on the Nile والذى يعد الجزء الثانى من الفيلم الشهير Murder on the Orient Express، والذي يستكمل التحقيق حول جريمة قتل راح ضحيتها رجل أمريكي ثرى كان يسافر على متن قطار الشرق السريع يعد أسرع قطارات العالم، ويصبح هناك 13 شخصًا وقعوا ضحية الاشتباه فى القتل ولن يغادروا القطار حتى يتعرفوا على القاتل.

فيلم Death on the Nile من ﺇﺧﺮاﺝ كينيث براناه، وﺗﺄﻟﻴﻒ أجاثا كريستى، وسيناريو مايكل جرين، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، جونى ديب، كينيث براناه، بينيلوبى كروز، ميشيل فايفر، جوش جاد، وليام دافو، جودى دينش، ديزى ريدلى، ديريك جاكوبى.

الفيلم الثانى Deep Water الذى يدور حول فيك وميليندا فان ألين زوجان في بلدة ليتل ويسلي الصغيرة، واللذان يقرران عدم إنهاء زواجهما من خلال الاتفاق على السماح لمليندا، بمرافقة أي عدد من العشاق طالما أنها لا تتخلى عن عائلتها، لكن يصبح فيك مفتونًا بمقتل أحد عشاق ميليندا السابقين، مالكولم ماكراي، وعندما يتم القبض على القاتل الحقيقي، يتم تفسير ادعاءات فيك من قبل المجتمع على أنها نكات سوداء.

ويقوم ببطولة الفيلم الجديد Deep Water كل من بن أفليك، آنا دي أرماس، تريسي ليتس، راشيل بلانشارد، ليل ريل هوري، فين ويتروك، يعقوب الوردي، داش ميهوك، كريستين كونولي، اليشم فرنانديز، مايكل براون، مايكل سكيالابا، ديفين إيه تايلر.

الفيلم الثالث هو Ambulance الذى تدور أحداثه حول اثنين من اللصوص يسرقون سيارة إسعاف بعد أن تنحرف وتنقلب.

العمل من بطولة كل من جيك جيلينهال، يحيى عبد المتين الثاني، إيزا جونزاليس، جاريت ديلاهانت، ديفان لونج، كير أودونيل، خوسيه بابلو كانتيلو، موسى انجرام، كولين وودل كولين وودل.