شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب وقف عرض فيلم The Lady Of Heaven فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار فيلم The Lady Of Heaven أو سيدة الجنة الجدل منذ الإعلان عنه فى عام 2020، وذلك بسبب قصة الفيلم التى تدور حول السيدة فاطمة الزهراء رضى الله عنها - ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم - وبالتالى أدى ذلك إلى تأجيل طرح العمل أكثر من مرة بسبب الاحتجاجات والرفض الذى يلاقيه العمل منذ الإعلان عنه.

إلا أن فيلم The Lady Of Heaven تم طرحه مؤخراً منذ أيام فى دور العرض البريطانية، ما أثار الجدل من جديد لكن هذه المرة قام مسلمون فى بريطانيا بجمع أكثر من 120 ألف توقيع لإزالة ووقف عرض الفيلم من دور العرض المختلفة، لأسباب عديدة نستعرض أبرز 3 منها أثارت الغضب حول الفيلم.

فيلم The Lady Of Heaven يجسد به الرسول - صلى الله عليه وسلم - وابنته فاطمة - رضى الله عنها - ومجموعة من الصحابة منهم مؤذن الرسول بلال.

The Lady Of Heaven يحتوى على كثير من التجاوزات فى شأن عدد من الصحابة بالإضافة لتعاليم دينية خاطئة حسب قول أكثر من رأوا الفيلم.

فيلم The Lady Of Heaven قام بكتابته ياسر الحبيب رجل دين شيعى كويتى، الذى حسبما نشر عنه، أسقطت جنسيته بسبب "سب" الصحابة.



سيدة الجنة

فيلم The Lady Of Heaven يدور فى زمنين مختلفين، الزمن الأول يدور فى الحاضر، حيث تتصدى سيدة تدعى فاطمة لـ إرهاب الجماعات الإرهابية، "داعش" وغيرها من الجماعات الإرهابية، حسبما أظهر الفيديو الترويجى للعمل، وبالتالى فإنها تضحى بحياتها في سبيل ذلك، ومن ثم تظهر جدة لـ ابنها، التى تشرح له قصة السيدة فاطمة - رضى الله عنها - ابنة النبى محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.



سيدة الجنة

ويوجد بالعمل الجديد الكثير من التجاوزات والتعاليم الخاطئة، حيث إنه يدور حول تعليم طفل عراقي، وأهمية قوة الصبر، في وسط بلد تمزق بسبب الحروب الأهلية، وذلك بعد أن فقد والدته، وبالتالي وجد الطفل نفسه في منزل جديد، حيث تروي جدته القصة التاريخية للسيدة فاطمة رضى الله عنها، وكيف خرجت معاناتها باعتبارها الضحية الأولى للإرهاب بعد وفاة والدها.