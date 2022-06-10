“أحداث الفيلم مستوحاة من قصص حقيقية”.. أحمد عز وكريم عبدالعزيز يتصدران بوستر “كيرة والجن”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت شركة “سينرجي فيلمز” عن البوستر الدعائي لفيلم أحمد عز وكريم عبد العزيز “كيرة والجن”، والمقرر عرضه نهاية شهر يونيو الحالي.

وعلّق حساب شركة “سينرجي فيلمز” على بوستر الفيلم بالقول: “في شوارع كيرة والجن، لن يلحقك أحد… كيرة والجن 30 حزيران (يونيو) في جميع دور العرض في مصر والوطن العربي… أحداث الفيلم مستوحاة من قصص حقيقية”.

وتصدّر النجمان أحمد عز وكريم عبد العزيز البوستر الرسمي للفيلم الذي يجمعهما معاً، إذ سيطر على البوستر الغموض والتشويق.

يضم الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم: كريم عبد العزيز، هند صبري، أحمد عز، هدى المفتي، سيد رجب، علي قاسم، أسماء أبو اليزيد، ومن إخراج مروان حامد.

والفيلم مستوحى من رواية 1919 لأحمد مراد، وتدور أحداثه حول ثورة 1919 حتى عام 1924، ويسلط الضوء على الصراعات في هذه الفترة ضد سلطات الاحتلال في إطار من الإثارة والتشويق. ويعتبر الفيلم من أضخم الأعمال السينمائية إنتاجاً في تاريخ السينما المصرية، حيث تكلف نحو 104 ملايين جنيه.