شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة زوجة المطرب سمسم شهاب بالسرطان ودخول شقيقه العناية المركزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المطرب الشعبى سمسم شهاب، جمهوره بالدعاء لزوجته بعد تعرضها لأزمة صحية، كما طالب بالدعاء لشقيقه بعد دخوله العناية المركزة أيضا، حيث كتب سمسم شهاب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "ترددت كثيرا قبل كتابة هذا البوست لأنى لم اعتد على أن أتكلم عن حياتى الخاصة لكنى اكتب لأنى محتاج لدعوات الجميع".



سمسم شهاب

وتابع سمسم شهاب: "أخى الكبير الحاج رضا شهاب فى العناية المركزة منذ أكثر من أسبوع وحالته غير مستقرة، وزوجتى وأم أولادى وحبيبتى وشريكة عمرى أصابها المرض اللعين وبعد الفحص وتحديد كيفية العلاج ومدته تناولت الجرعة الأولى منذ ثلاث أيام وهى فى حالة جسمانية صعبة جدا".

واستكمل سمسم شهاب: "أحتاج دعواتكم فأنا والله فى قمة الألم، أخى وروحى وابن دمى، وزوجتى وحبيبتي وأم أولادى، ولكن الحمد لله أحتاج أن تدعوا لهما بالله عليكم فقط دعواتكم لعل فيكم من هو أقرب إلى الله منى ليستجيب له المولى عز وجل، اللهم إنى لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه".

من ناحية أخرى طرح سمسم شهاب مؤخرا أغنية بعنوان "ابن أبوك" على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمد النجار، ألحان وليد سمارة، وتوزيع أشرف البرنس، وهندسة صوتية محمد جودة.