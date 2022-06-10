شكرا لقرائتكم خبر عن غادة رجب : تخنت بسبب الحمل والولادة ومعنديش وقت أخس بنتى أولى بالمجهود ده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة غادة رجب ضيفة في برنامج "كلام الناس" تقديم الإعلامية ياسمين عز، والمذاع على قناة Mbc مصر، وتحدثت خلال الحلقة عن الأمومة وزيادة وزنها خلال الفترة الحالية، قائلة: "الأمومة مسئولية كبيرة جدا بس ما قبل الزواج والأمومة كان بيتقال عليا تخنت وقتها لكن أنا فعلا حاليا تخنت طبعا بسبب الحمل والولادة".

وعن نيتها لعمل رجيم قالت غادة رجب "أنا مسخرة حياتى لابنتى ليلى معنديش وقت أروح جيم أو نادى، هي أولى بالوقت والصحة والمجهود ده هي أولى بكل ده، وأكيد نفسى أخس بس لما يجى وقت الخسسان، واللى بيحبنى هيسمعنى ويشوفنى على أي وضع واللى مش مبسوط يقلب القناة".

وتابعت غادة رجب "غيابى كان بسبب الولادة والأمومة ولكن الشغل الحلو هو اللى بيفرض عليكى التواجد، لكن أنا عندى أغانى كتير والفترة الجاية هتنزل، وفى حفلات غنائية كمان، بس حاليا مجهودى وصحتى بنتى أولى بيه لأنها لسه صغيرة وعندها سنة ونص".

وطرحت الفنانة غادة رجب أغنيتها الجديدة "في حياتنا" والتي أهدتها إلى نجومنا الراحلين، والأغنية من كلمات الشاعر عبد الله حسن، وموسيقي شريف حمدان، وقام بالهندسة الصوتية محمد جودة.



غادة رجب