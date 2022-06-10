شكرا لقرائتكم خبر عن كيف رد محامو جونى ديب على ادعاء فريق آمبر هيرد بتأثير السوشيال على حكم القضاء؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لا يضيع محامو جونى ديب أى وقت للرد على محامى آمبر هيرد، فبعد أن ادعى فريق هيرد أن وسائل التواصل الاجتماعى كان لها دور فى التأثير على حكم هيئة المحلفين للحكم لصالح جونى، كان الرد من فريق ديب: "أنتم من يفعل ذلك"، حسب ما نشره موقع entertainmenttonight.
وعلى جانب آخر، وبحسب ما نشره موقع "ديلى ميل"، فإن آمبر هيرد، صاحبة الـ 36 عاما، تقول إنها لا تستطيع دفع أكثر من 8 ملايين دولار تدين بها لزوجها السابق بعد أن حكم القضاء، بخلاف مبالغ وعقوبات أخرى، وعلى الرغم من مزاعمها بمواجهة أزمة مالية، إلا أن آمبر هيرد، كانت تعيش في أحضان الرفاهية مع عائلتها أثناء المحاكمة، وفقًا لـ TMZ.
وأوضح التقرير أن الممثلة استأجرت قصرًا مساحته 13 ألف قدم مربع في ماكلين بولاية فيرجينيا، على بعد 25 دقيقة بالسيارة من محكمة فيرفاكس الريفية حيث استمرت محاكمتها على مدى 6 أسابيع.
ويقع المنزل على مساحة فدان من الأرض، ويضم ملعبًا للتنس ومسرحًا سينمائيا منزليا وثمانى غرف نوم، حيث تصف شركة Zillow للعقارات المنزل، بأنه واحد من أكثر العقارات المميزة والخاصة، ورغم أن سجلات الإيجار فى القائمة لا تتضمن اسم هيرد، لكنها تُظهر أن العقار تم تأجيره في 4 مايو 2020، ومن غير الواضح ما إذا كان العقار قد تم تأجيره في بداية المحاكمة فى 11 أبريل.
وبحسب ما ورد، قال الشهود إن آمبر هيرد شوهدت في منزل أختها ويتني، وابنتها أوماغ بايج، كما شوهد أمن هيرد في مكان الإقامة، وقد ظهرت بريدهوفت محامية آمبر هيرد، فى برنامج Today Show، الخميس الماضى، وقالت إن هيرد لديها أسباب ممتازة لاستئناف الحكم وتخطط للقيام بذلك.