شكرا لقرائتكم خبر عن كيف رد محامو جونى ديب على ادعاء فريق آمبر هيرد بتأثير السوشيال على حكم القضاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يضيع محامو جونى ديب أى وقت للرد على محامى آمبر هيرد، فبعد أن ادعى فريق هيرد أن وسائل التواصل الاجتماعى كان لها دور فى التأثير على حكم هيئة المحلفين للحكم لصالح جونى، كان الرد من فريق ديب: "أنتم من يفعل ذلك"، حسب ما نشره موقع entertainmenttonight.

وعلى جانب آخر، وبحسب ما نشره موقع "ديلى ميل"، فإن آمبر هيرد، صاحبة الـ 36 عاما، تقول إنها لا تستطيع دفع أكثر من 8 ملايين دولار تدين بها لزوجها السابق بعد أن حكم القضاء، بخلاف مبالغ وعقوبات أخرى، وعلى الرغم من مزاعمها بمواجهة أزمة مالية، إلا أن آمبر هيرد، كانت تعيش في أحضان الرفاهية مع عائلتها أثناء المحاكمة، وفقًا لـ TMZ.