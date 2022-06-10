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بن أفليك ومات ديمون يبدآن تصوير فيلمها الجديد فى لوس أنجلوس.. صور

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القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم العالمى بن أفليك برفقة صديقه النجم العالمى مات ديمون، فى موقع تصوير فيلمهما المقبل الذى لم يحمل عنوانًا بعد، فى لوس أنجلوس، وذلك حسبما ذكر موقع "ديلي ميل"، وارتدى أفليك، البالغ من العمر 49 عامًا، تيشيرت أزرق مع بنطال أسود وحذاء رياضى أخضر في رمادى، وكان يبدو عليه التعب حيث أخذ مخرج Argo استراحة من التصوير، وظهر وهو يدخن سيجارة وشرب الصودا وسط العمل على الفيلم، الذي يلعب فيه دور المؤسس المشارك لشركة Nike فيل نايت.

The latest: Ben Affleck, 49, was seen on the set of his yet-to-be-titled forthcoming film about Nike in Los Angeles on Wednesday, which he's directing, and acting in alongside longtime friend Matt Damon, 51

The A-lister took a break from filming with a cigarette and a soda amid work on the film, in which he plays the role of Nike co-founder Phil Knight

Damon was seen in a retro ensemble of a blush red polo shirt with an off-white shoulders, a grey coat, khaki pants and a belt, and brown shoes

The Departed star plays the role of sneaker salesman Sonny Vaccaro in the motion picture, which illustrates the company's efforts to recruit iconic basketball player Michael Jordan as the face of the sneaker franchise

وعلى جانب آخر يبدو أن الثنائى جينيفر لوبيز وبن أفليك قد اشتريا أخيرًا قصرًا ضخمًا في بيفرلي هيلز بقيمة 60 مليون دولار، وذلك بعد أشهر من البحث عن منزل أحلامهما في منطقة لوس أنجلوس، حيث أكد تقرير ديلي ميل أنهما وقع اختيارهما على قصر فخم داخل بيفرلى هيلز، وأشار التقرير إلى أن لوبيز وأفليك بدآ بالفعل الانتقال للقصر بعدما شوهدت سياراتهما بجانب العقار الخميس الماضى، كما أضاف التقرير أن هناك مجموعة من الشاحنات كانت بجوار السيارات ما يشير لإمكانية نقل أغراضهما للعيش في القصر خلال الفترة المقبلة.

قصر لوبيز وبن افليك

وكانت رصدت أعين المصورين مؤخرًا الممثلة والمغنية جينيفر لوبيز في رحلة قضتها برفقة ابنتها إيمي فى شوارع مدينة لوس أنجلوس، وذلك مرور بعد أيام قليلة من احتفال زوجها السابق مارك أنتوني بخطوبته، حيث ظهرت خلال الصور بفستان أبيض مميز.

وجاء ذلك بعد يوم واحد من ظهور خطيبها الحالي الممثل والكاتب بن أفليك بصحبة ابنه في منطقة سانتا مونيكا، حيث يبدو أن الثنائى يركزان خلال الأيام الحالية على الاستمتاع بوقتهما برفقة أبناءهما، وذلك بعدما ظهر بن أفليك خلال الفترة السابقة في أكثر من مرة مشغولاً بالبحث عن عش الزوجية الجديد مع جينيفر لوبيز.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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