شكرا لقرائتكم خبر عن بن أفليك ومات ديمون يبدآن تصوير فيلمها الجديد فى لوس أنجلوس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم العالمى بن أفليك برفقة صديقه النجم العالمى مات ديمون، فى موقع تصوير فيلمهما المقبل الذى لم يحمل عنوانًا بعد، فى لوس أنجلوس، وذلك حسبما ذكر موقع "ديلي ميل"، وارتدى أفليك، البالغ من العمر 49 عامًا، تيشيرت أزرق مع بنطال أسود وحذاء رياضى أخضر في رمادى، وكان يبدو عليه التعب حيث أخذ مخرج Argo استراحة من التصوير، وظهر وهو يدخن سيجارة وشرب الصودا وسط العمل على الفيلم، الذي يلعب فيه دور المؤسس المشارك لشركة Nike فيل نايت.

وعلى جانب آخر يبدو أن الثنائى جينيفر لوبيز وبن أفليك قد اشتريا أخيرًا قصرًا ضخمًا في بيفرلي هيلز بقيمة 60 مليون دولار، وذلك بعد أشهر من البحث عن منزل أحلامهما في منطقة لوس أنجلوس، حيث أكد تقرير ديلي ميل أنهما وقع اختيارهما على قصر فخم داخل بيفرلى هيلز، وأشار التقرير إلى أن لوبيز وأفليك بدآ بالفعل الانتقال للقصر بعدما شوهدت سياراتهما بجانب العقار الخميس الماضى، كما أضاف التقرير أن هناك مجموعة من الشاحنات كانت بجوار السيارات ما يشير لإمكانية نقل أغراضهما للعيش في القصر خلال الفترة المقبلة.

وكانت رصدت أعين المصورين مؤخرًا الممثلة والمغنية جينيفر لوبيز في رحلة قضتها برفقة ابنتها إيمي فى شوارع مدينة لوس أنجلوس، وذلك مرور بعد أيام قليلة من احتفال زوجها السابق مارك أنتوني بخطوبته، حيث ظهرت خلال الصور بفستان أبيض مميز.

وجاء ذلك بعد يوم واحد من ظهور خطيبها الحالي الممثل والكاتب بن أفليك بصحبة ابنه في منطقة سانتا مونيكا، حيث يبدو أن الثنائى يركزان خلال الأيام الحالية على الاستمتاع بوقتهما برفقة أبناءهما، وذلك بعدما ظهر بن أفليك خلال الفترة السابقة في أكثر من مرة مشغولاً بالبحث عن عش الزوجية الجديد مع جينيفر لوبيز.