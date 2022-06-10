شكرا لقرائتكم خبر عن الشاب خالد فى صورة أمام قبر والدته: أشكر جميع من شارك فى العزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم الجزائرى الشاب خالد صورة له مع الجمهور ومتابعيه على السوشيال ميديا، من أمام قبر والدته السيدة مبروكة خديجة، مقدمًا الشكر لكل من شاركه العزاء والدعاء للفقيدة.

وعلق الشاب خالد، على الصورة التى نشرها أملم قبر والدته عبر حسابه على موقع "إنستجرام" "أشكر جميع من شارك فى التعزية والدعاء للفقيدة أمى.. أقولكم جزاكم الله خير الجزاء وتقبل الله دعاءكم ونسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ولا يريكم سوءًا فى أنفسكم ولا فى من تحبون".



حساب الشاب خالد على انستجرام

وحرص عدد كبير من محبى الفنان على تقديم واجب العزاء، حيث جاءت التعليقات على الصورة التى نشرها بالكثير من رسائل التعزية والدعاء لوالده بالرحمة والمغفرة.



الشاب خالد امام قبر والدته

وتوفيت، الثلاثاء، السيدة خديجة حاج إبراهيم والدة نجم الغناء الجزائرى العالمى الشاب خالد، حيث نشر أحد أقارب الشاب خالد صورة للراحلة بصحبة نجلها وكتب: "توفيت خالتى خديجة حاج إبراهيم أم الشاب خالد وفلالى ونور الدين.. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة".

وقدم الفنان هانى شاكر واجب العزاء فى وفاة والدة النجم الجزائرى الشاب خالد التى رحلت الثلاثاء. وقال نقيب الموسيقيين فى بيان: "الفنان هانى شاكر بشخصه وصفته نقيب المهن الموسيقية ومجلس النقابة يشاطرون الفنان الشاب خالد أحزانه وينعون وفاة والدته أسكنها الله رحمته ورضوانه، ويدعون له ولأسرتها الصبر والسلوان فى فقيدتهم المغفور لها بإذن الله".