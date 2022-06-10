شكرا لقرائتكم خبر عن ست الحسن أخرجتها عن عباءة ثومة .. كيف كانت أم كلثوم مفتاح شهرة هدى سلطان؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى حياة كل مطرب أو موسيقى أغنية أو لحن كان سببا فى شهرته وبداية لأول خطواته على طريق المجد ، وتبقى هذه الأغنية أو اللحن فى ذاكرة الفنان لا ينساها أبداً ويظل يتذكر كل تفاصيلها وكواليسها حتى وفاته ومهما بلغت شهرته وكثرت أعماله وروائعه.
وبالفعل انتقلت هدى إلى القاهرة وظلت لفترة تغنى أغانى أم كلثوم وتقلدها فى الحفلات ، وتم اعتمادها فى الإذاعة المصرية ، وكانت بداية انطلاقها الفني حين أراد المخرج نيازى مصطفى الاستعانة بمطربة جديدة فى فيلم ست الحسن عام 1950 فاختارها لتبدأ مشوار نجوميتها.
وكانت أغنية ان كنت ناسى أفكرك التى غنتها هدى سلطان فى فيلم جعلونى مجرماً أحد أهم أغانى المطربة والفنانة الكبيرة التى تسببت فى شهرتها ،ولحنها الموسيقار الكبير رياض السنباطى، وبعدها خرجت هدى سلطان من عباءة أم كلثوم ليكون لها لون وطريقة وشخصية مستقلة فى الغناء.