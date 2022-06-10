شكرا لقرائتكم خبر عن داكوتا جونسون على طريقة women in black فى ظهورها الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية أن الممثلة داكوتا جونسون لم تنفى أو تؤكد موافقتها على بطولة فيلم من انتاج مارفل حول الشخصية الشهيرة "مدام ويب"، وذلك على خلفية عدة تقارير أفادت باقترابها من بطولة الفيلم، إلا أنها مؤخراً رفضت التعليق على الأمر أثناء خروجها من أحد الفنادق في مدينة نيويورك.

وظهرت داكوتا جونسون خلال إطلالة سوداء بالكامل، بدت فيها بكامل أناقتها، في إطلالة رسمية وفقاً لما ذكرته عدة تقارير أجنبية أفادت بأن جونسون تواصل العمل التركيز خلال تلك الفترة على الاستمتاع بوقتها بعيداً عن العمل وضغوطاته.



داكوتا جونسون

ومؤخراً حرصت النجمة داكوتا جونسون على حضور حفل فانيتى فير أوسكار فى مركز الفنون المسرحية فى بيفرلي هيلز فى شهر مارس من العام الجارى.

وبدت داكوتا، البالغة من العمر 32 عامًا، وقتها رائعة فى فستانها الوردى الواسع بأكمام طويلة مزينة بموجة من الريش، بتوقيع دار أزياء جوتشى من مجموعة 2022.



داكوتا جونسون

وكانت الممثلة الأمريكية داكوتا جونسون شغلت الرأي العام مؤخرا، وذلك عندما أعلنت أن المخرج ألفريد هيتشكوك "أرهب" جدتها الممثلة تيبي هيدرين و"دمر حياتها المهنية"، وذلك بعدما عملت هيدرين مع المخرج في أوائل الستينيات من القرن الماضي في فيلم The Birds and Marnie، وأدعت في مذكراتها التي طرحت عام 2016، أن هيتشكوك اعتدى عليها.