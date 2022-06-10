شكرا لقرائتكم خبر عن ويجز وعفروتو يحييان حفلاً غنائيًا 25 الشهر الجارى بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى مطرب الراب ويجز ومطرب التراب عفروتو حفلا غنائيا يوم 25 يونيو الجارى على مسرح ليالينا صمن سلسلة حفلات موسم جدة، ويقدم كل منهما عدد من أغانيه الذى عرفها الجمهور وحقق كل منهما نجاحا وشهرة من خلالها.



ويجز وعفروتو

وقال ويجز فى تصريحات سابقة، إنه لا يحب الشهرة، وأن مجاله فيه الكثير من المنافقين، ولكنه يعرفهم شخص شخص ولا يستطيع أحد أن يبتزه، كما أشار إلى أنه من نوعية الأشخاص الذى لا يريد شخصا يقوم بتقليده في شيء خطأ يفعله".

وأحيا مطرب الراب ويجز مؤخرا، حفلا غنائيا ضخما بمشاركة أعضاء فرقته داخل حديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وحضرها عدد كبير من الشباب الذين تفاعلوا معه بترديد كلمات أغنياته.

وأشعل ويجز وصلات الرقص المتتالية بأغانيه الشهيرة، منها: دورك جي، بورش، أسياد الصوت، مش فير، بالإضافة إلى كيفي كده، وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور.

وكان مطرب الراب ويجز، قد طرح ديو مع المطرب الراب المغربى طه فحصى، المشهور باسم "الجراند توتو"، فى أول تعاون غنائى بينهما، كليب أغنيتهما الجديدة "مش خالصة" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتم تصويرها فى مدينة الدار البيضاء بالمغرب.