شكرا لقرائتكم خبر عن برادلى كوبر فى صور جديدة من فيلم "المايسترو" داخل نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهد الممثل العالمي برادلى كوبر أثناء سيره في شوارع نيويورك وهو يقوم بتصوير مشاهده في فيلم "المايسترو" الذى يجسد فيه دور الموسيقار الشهير ليونارد بيرنشتاين، حيث استمر في ابهار الحضور مع تحوله في الشكل بصورة كبيرة لأداء الدور باحترافية مثلما ظهر خلال الصور التي أظهرت كيفية تغير ملامحه.



برادلى كوبر

تلك ليست المرة الأولى الذى يظهر فيها برادلي كوبر بهذا الشكل، فسبق ولفت الأنظار له خلال كواليس الفيلم، حينما بدا بشكل كبير فى السن كرجل عجوز للغاية، وهو فيلم السيرة الذاتية الذى يلعب فيه دور الموسيقار ليونارد برنشتاين.



الممثل برادلى كوبر

وقد بدا واضحاً أن برادلى كوبر يجهز لمفاجأة كبيرة من حيث التقمص والأداء خلال العمل، وفقاً لما تداولته المواقع العالمية التى أكدت أن كوبر بهذا الشكل يخطط للفوز بجائزة الأوسكار المقبلة عن هذا الدور المختلف له.

ويركز الفيلم على الظروف الخاصة للعلاقة الرومانسية بين ليونارد بيرنشتاين وفيليسيا مونتيليغري التي لديها ثلاثة أطفال منه.