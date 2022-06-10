كتب امير فتحي في الجمعة 10 يونيو 2022 06:54 صباحاً - علقت الفنانة العراقية شذى حسون على إلغاء حفل الفنان المغربي سعد لمجرد الذي كان مقررا اقامته امس بعد اقتحام العشرات للمسرح الذي كان مقررا إقامة الحفل عليه.

ونشرت شذى حسون، عبر حسابها على انستغرام، صورة لها مع سعد لمجرد وعلقت عليها كاتبة: “سعد انت فخر كل الوطن العربي ولد بلادي العراق يحبك .. ما حصل ما يمثل كرم العراقي و استقباله انت محبوب كل العراقيين و كل انسان يعرف مين سعد المجرد يعرف انسان نقي طيب كريم و فنان حقيقي … انا من اول داعمينك و سأبقى للأبد .. الله يحفظك عز المغرب

كانت هذه تفاصيل خبر بعد إلغاء حفله في بغداد.. شذى حسون لـ سعد لمجرد: “انت فخر كل الوطن العربي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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