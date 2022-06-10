السعودي زياد المسفر يتحدث عن تعرضه للتنمر: “شيء طبيعي”!.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 10 يونيو 2022 06:54 صباحاً - تحدث عارض الازياء السعودي زياد المسفر عن إثارة الجدل مؤكدا انه لا يتعمد ذلك قائلا “ممكن الناس شافت اني مثير للجدل لاني شخص مختلف”.

كما تحدث المسفر، خلال لقائه مع الإعلامية روميساء في برنامجها اللي ما تعرفونه، عن تعرضه للعنصرية حيث قال: “العنصرية موجودة في كل مكان بس الحمد لله في بلدنا صار فيه تفتح من ناحية اختلاف الثقافات والأديان والأشكال والألوان”.

وعن تأثير التنمر عليه قال المسفر: “أكيد التنمر ما يؤثر علي، وأنا أواجهه منذ طفولتي وهذا شيء طبيعي، أنا أشوفه طبيعي، أنا ما أقدر أصنف التنمرين كأشخاص طبيعين أو لا، لكن تفرق من شخص لشخص”.:

وعن نسبة رضاه عن نفسه قال المسفر: “أنا راضي عن نفسي بنسبة 85% أنا وصلت لأشياء مرة كثير ومرة بسرعة وما توقعت أن تحدث لي بهذه السرعة والحمد لله أكيد والنسبة الباقي هتيجي مع الأيام الجاية”.

وعن رفض البعض له قال: “ده طبيعي أنا فيه ناس ما أتقبلهم.. ولو هنتحدث عن الأسباب ففيه أسباب عديدة، أنا مع الاختلاف لكن الأسباب مو متعلقة بالاختلاف بالنسبة لي، أما بالنسبة لرفضهم لي فممكن يكون بسبب الاختلاف في الشكل أو الفكر أو غيره”.