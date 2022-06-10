شكرا لقرائتكم خبر عن Top Gun: Maverick لـ توم كروز يحقق 583 مليون دولار حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الأكشن الجديد Top Gun: Maverick إلى 583 مليون و 408 ألف دولار بدور العرض المختلفة حول العالم منذ طرح العمل يوم 27 مايو الماضى، العمل من إنتاج شركة Paramount Pictures.

وانقسمت إيرادات الفيلم الجديد بين 321 مليونا و808 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و261 مليونا و600 ألف دولار في دور العرض المختلفة حول العالم.

الفيلم تدورأحداثه بعد قضائه لأكثر من ثلاثين عاماً في القوات الجوية، حيث كان مافريك ضمن أفضل الطيارين، لكنه يتفادى التقدم فى الرتبة التى ستضعه فى مكانة مختلفة كما يستمر فى تطوير إمكانياته، يجد مافريك نفسه مكلفاً بتدريب كتيبة من خريجى Top Gun للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حى من قبل.

وبالإضافة لتوم كروز، يشارك فى بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم منهم ميليس تيلر، جنيفر كونيللي، جون هام، مونيكا باربارو، إد هاريس وفال كيلمر، وهو من تأليف جيم كاش، جاك إيبس جونيور، إريك وانر سينجر، كريستوفر ماكواير وإهرن كروجر، وإخراج جوزيف كويزينيسكي.

وفي سياق متصل فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتسريب تريللر فيلم الأكشن والإثارة المنتظر Mission Impossible 7، بطولة النجم توم كروز مع النجمة هايلي أتويل، وذلك بالتزامن مع تألقه وحالة الصخب الذي حدثت بمجرد ظهوره في مهرجان كان السينمائي وعرض فيلمه Top Gun: Maverick ومنحه جائزة السعفة الذهبية الفخرية.

فيلم المهمة المستحيلة في جزئه السابع عاني كثيرا بسبب فيروس كورونا وتوقف أكثر من مرة لكن استأنف كروز تصوير فيلمه Mission: Impossible 7 في لندن مايو الماضي 2021.