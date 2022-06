شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أفلام السينما الإيطالية فى " زاوية " بدءًا من 22 يونيو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض سينما زاوية بالتعاون مع المعهد الثقافى الإيطالى عددا من الأفلام الإيطالية فى برنامج بعنوان "نظرة على السينما الإيطالية" بدءًا من 22 يونيو حتى 5 يوليو، ومن المقرر عرض مجموعة متنوعة من الإنتاجات الإيطالية الحديثة، بالإضافة إلى أعمال للفنان والشاعر والمخرج السينمائى الراديكالى بيير باولو بازولينى بمناسبة عيد ميلاده المائة.

بيير باولو بازولينى هو شاعر ومفكر ومخرج أفلام وكاتب إيطالى يعد ظاهرة ثقافية استثنائية لأنه تميز فى عدة مجالات مثل الصحافة والفلسفة واللغة والكتابة الروائية والكتابة المسرحية والإنتاج السينمائى والرسم والتمثيل والسياسة أظهر بازولينى فى هذه المجالات براعة استثنائية مما جعله شخصية مثيرة للجدل، حصدت أفلامه على جوائز بعدة مهرجانات سينمائية منها مهرجان فينيسيا السينمائى ومهرجان برلين السينمائى ومهرجان كان.

فى عام 1964 أخرج فيلمه الأبيض والأسود The Gospel According to St. Matthew وهذا الفيلم نال إشادة كبيرة وأعتبر كأفضل فيلم روائى عن حياة السيد المسيح، وخلال تصوير هذا الفيلم تعهد بازولينى بأن يخرج الفيلم بطريقة توافق وجهة نظر المؤمنين، ولكن بعد أن عرض العمل لوحظ أن بازولينى أخرجة استنادا على معتقداته الخاصة.

وفى عام 1966 أخرج بازولينى فيلم «الطيور الشريرة والطيور الضعيفة» وأختار بازولينى الكوميديان الإيطالى الشهير تورو ليتشارك البطولة مع الممثل المفضل لديه نينتو دافولي. وفى عام 1968 أخرج فيلم Teorema الذى يحكى قصة شخصية غامضة تظهر فى حياة عائلة إيطالية من الطبقة البرجوازية .

توالت أفلام بازولينى التى اعتمدت على الفلكلور مثل Boccaccio's Decameron عام 1971 و Chaucer's Canterbury Tales عام 1972 و «ليالى عربية» عام 1974. وفى عام 1975 أخرج بازولينى فيلمه الأخير Salò, or the 120 Days of Sodom الملئ بمشاهد العنف، وهو مقتبس من رواية تحمل نفس الاسم من تأليف الماركيز دى ساد ويعتبر هذا الفيلم من أكثر الأفلام المثيرة للجدل.