شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة نادى المسرح التجريبى تناقش المشاريع المسرحية لمحافظتى الجيزة والقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة اختيار العروض المسرحية المتقدمة لمسابقة (نادي المسرح التجريبي) أولى جلساتها لمناقشة المشاريع المقدمة من محافظتي الجيزة والقاهرة، وسيتم عقد المقابلات لباقي المحافظات خلال الفترة المقبلة، وقد تشكلت تلك اللجنة من كل من: المخرج المسرحي أحمد طه، المخرج المسرحي شادي الدالي، السينوغراف عمرو الأشرف، الكاتب المسرحي سعيد حجاج.

وكشف الدكتور محمد الشافعى مدير المهرجان أنه قد تقدم هذا العام لمسابقة نادي المسرح التجريبي (183) مشروعا مسرحيا من 24 محافظة مصرية، وجاري الآن تصفية واختيار العروض التي ستشارك في الدورة التاسعة والعشرين.

نادي المسرح التجريبي مشروع مشترك بين مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت ، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان القدير هشام عطوة، ويهدف إلى منح فرص لمشاركة الفنانين المسرحيين في جميع مدن مصر لممارسة الأفعال المسرحية التي تقوم على أفكار طليعية تستهدف التجريب على مستوى جميع عناصر العرض المسرحي ، بالإضافة لحث المسرحيين في كل المواقع الثقافية في مصر علي إعمال خيالهم من أجل الوصول إلى أشكال مسرحية مبتكرة تتناسب مع الهوية الثقافية لكل موقع، وأن يمتد نشاط المهرجان وتأثيره إلى كل المدن المصرية وألا يتمركز في العاصمة فقط ، و‎أن تكون فعاليات المهرجان التجريبي طوال العام ولا تقتصر على فترة المهرجان.