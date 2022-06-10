شكرا لقرائتكم خبر عن 220 مليون دولار لفيلم الأنيميشن The Bad Guys حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأنيميشن The Bad Guys إيرادات وصلت إلى 220 مليونًا و 830 ألف دولار بـ شباك التذاكرحول العالم، منذ طرحه يوم 22 أبريل الماضى، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures

وأنقسمت الإيرادات بين 88 مليونًا و 353 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و 132 مليونًا و 477 آلاف دولار بـ شباك التذاكر حول العالم.

فيلم The Bad Guys يدور بعد حياة من السرقات الأسطورية، تم القبض على المجرمين سيئي السمعة السيد وولف والسيد سنيك والسيد بيرانها والسيد شارك والسيدة تارانتولا، ولكن لتجنب عقوبة السجن، يجب على الخارجين عن القانون أداء خدعهم الأكثر صعوبة، من ثم يصبحون مواطنين نموذجيين، وذلك تحت وصاية معلمهم، البروفيسور مارمالاد، ومن هنا تنطلق العصابة المشبوهة لخداع العالم بأنهم أصبحوا جيدين.

ويقوم ببطولة فيلم The Bad Guys كل من سام روكويل، أوكوافينا، أنتوني راموس، مارك مارون، كريج روبنسون، زازي بيتز، اليكس بورستين، ريتشارد أيواد، ليلي سينج.

على أن يصل الجزء العاشر من سلسلة أفلام Fast & Furious في 19 مايو من عام 2023، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، على أن يكون إنتاج العمل من قبل شركة Universal.

على أن يصدرالفيلم في نفس الشهر مع فيلم Guardians Of The Galaxy Vol.3 و فيلم اللايف أكشن الجديد The Little Mermaid