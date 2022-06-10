الكشف عن هوية الرجل الغامض الذي ظهر بكثرة الى جانب اليسا في الفترة الماضية.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 10 يونيو 2022 02:43 صباحاً - حفل الأولمبيا في باريس.. زفاف شام الذهبي.. فيديو كليب “من أول دقيقة”.. كل ذلك كان نشاطات للفنانة اللبنانية إليسا في الأشهر الأخيرة، وصحيح ان هذه النشاطات مختلفة عن بعضها وكل نشاط كان في بلد إلا أن ما يجمعهم هو شخص واحد غير إليسا، كان لافتا ظهوره الى جانبها فيها الثلاثة.

وقد بث برنامج “ET بالعربي” تقريرا كشف عن هوية هذا الشخص الذي اثار فضول الكثير من جمهورها متسائلين عن دوره في حياه اليسا.

وبحسب هذا التقرير فإن هذا الشخص هو مهندس الديكور أسامة فرنسيس والذي سبق ان صمم منزل هيفاء وهبي قبل انفجار مرفأ بيروت كما صمم منزل منى أبو حمزة وجيسيكا عازار كما انه البراند مانجر لعلاقة “بسام فتوح كوسمتكيس”.

وتابع التقرير ان علاقة صداقة نشأت بين إسامة فرنسيس واليسا بسبب تواجده دائما مع بسام فتوح الذي يرافق اليسا بشكل دائم كونه المايكاب ارتست الخاص بها.