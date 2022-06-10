أول تعليق من سعد لمجرد بعد إلغاء حفله في بغداد

كتب امير فتحي في الجمعة 10 يونيو 2022 02:43 صباحاً - علق الفنان المغربي سعد لمجرد على إلغاء حفله الذي كان مقررا إقامته، مساء الخميس، بعد اقتحام العشرات للمسرح كان كان مقررا إقامة الحفل عليه.

فقد نشر سعد عبر خاصية الستوري على حسابه على انستغرام لصورة ظهر فيها برفقة شقيقه علي الذي يعيش في لندن وعلق عليها كاتبا ” العراق نحبك مهما حدث، نرسل لكم الكثير من الحب من بغداد نحن سعداء وكثيرا”.

وكانت إدارة “السندباد لاند” قد أعلنت عن نفاذ تذاكر الحفل في منشور جاء فيه: ” نسترعي انتباه كافة متابعينا الكرام الى ان اغلب تذاكر الحفل الكبير لسعد لمجرد الذي تقيمه المدينه برعاية نقابة الفنانين العراقيين قد نفذت وتم بيعها بالكامل لذلك نقدم وافر الاعتذار لمن كان يرغب بالحضور ولم يسعفه الوقت نلتقيكم في مهرجانات قادمه باذن الله مع مل المحبه لجمهورنا الكريم”.

وبعد أن كان الحفل Sold Out تفاجأ محبو سعد من إلغائه، وشاركت صفحة “سندباد لاند” صورة كتب عليها خبر عاجل مع تعليق ” تم الغاء حفل سعد لمجرد”.