إلغاء حفل سعد لمجرد في بغداد بعد اقتحام العشرات لمسرح “سندباد لاند”.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 10 يونيو 2022 02:43 صباحاً - ألغت إدارة مدينة ”سندباد لاند“ السياحية، اليوم الخميس، الحفل المقرر إقامته للفنان سعد لمجرد، بعد اقتحام العشرات للمسرح الذي كان مقررا ان يقام عليه الحفل.

وكان من المقرر أن يحيي لمجرد حفلًا غنائيًا هو الأول له في العراق، على أرض مدينة سندباد لاند، شرقي العاصمة.

وتجمع المئات من المواطنين بتنظيم من فصيل ”ربع الله“ التابع للحشد الشعبي أمام المدينة السياحية، ورفعوا لافتات تناهض إقامة الحفل، باعتباره ”منكراً“، في حين قال بعضهم إنه تزامن مع أجواء أربعينية الإمام علي.

وأظهرت مقاطع بثتها وسائل اعلام عراقية العشرات من المحتجين ومن بينهم رجال دين شيعة ـ كما يظهر من زيهم ـ وهم يرددون وراء شخص يقول “كلا كلا للفساد.. كلا كلا للخمور .. كلا كلا للمخدرات .. كلا كلا للأغاني”.

وأدى المتجمعون هناك صلاة المغرب، في حين ألقى بعض رجال الدين الشيعة محاضرات تحض على ضرورة منع تلك الحفلات.

وأدى اقتحام المكان في “سندباد لاند” إلى إلغاء الحفل، فيما أُعلن عن انسحاب هذه المجموعات المقتحمة بعد إلغاء الحفل.

وبحسب مواقع عراقية تقدر الخسائر التي حدثت بسبب هذا الاقتحام حتى الآن بنحو نصف مليون دولار، والتي تشمل أكثر من 500 تذكرة تم بيعها.