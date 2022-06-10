رزان مغربي بإطلالة جريئة بالمايوه: “لا تحاول ترويضي”!

كتب امير فتحي في الجمعة 10 يونيو 2022 02:43 صباحاً - شاركت الفنانة اللبنانية رزان المغربي ، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لها من عطلتها الصيفية التي تقضيها في احد المنتجعات في مصر أطلت فيها بإطلالة جريئة بالمايوه

وظهرت رزان المغربي في الصورة على الشاطئ بالبكيني الى جانب حصان وعلقت عليها كاتبة: “لا تحاول ترويضي.. أنا روح متحررة.. استمتع برحلة حياتك.”.

يذكر أن رزان المغربي ، شاركت في بطولة فيلم “صابر وراضي” بعد غيابها عن السينما 10 سنوات، حيث تجسد دورا جديدا لم تقدمه من قبل وبعيد عن شخصيتها الحقيقية، كما أن الدور يبتعد عن أدوار الشر التي قدمتها من قبل.

فيلم «صابر وراضي» تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.