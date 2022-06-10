شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار: أحب البساطة ولم أصل للمرحلة التي اتمناها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان اياد نصار عندما اختارنى المرحوم وحيد حامد في "الجماعة" في دور حسن البنا ساهم في عملية النضوج ، أكيد لم أصل إلى المرحلة التي أتمناها ولكن مهم جدا من يلتفون حولك في رحلتك، على المستوى الاجتماعى .

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج مساء دى إم سى : أوقات بحس بالتفاهة وانا بحب اسميها البساطة ، انا بحب البساطة وانا غيرت أصحابى من الجامعة واخترت أصحابى اللى لسه على علاقة بيهم حتى الآن، رحلتى لم تكن سهلة على الإطلاق ومهنة التمثيل هي مهنة مغامرة وهذه طبيعة المهنة.

وتابع: صعوبات المهنة لا تنتهى أبدا وأهلى خافوا جدا لما بلغتهم انى عاوز ابقى ممثل ودى كانت إحدى الصعوبات وكلما زاد الخوف كلما تعطل الإنسان أكثر ، لابد أن تختلف الشخصيات لأن كل شخصية ليها بعدها النفسى والبحث عن فكرة انا عاوز ايه ممكن يتصنف على انه ذكاء لكن مهنتنا مهنة قرار ومازلنا في منطقتنا العربية بنشتغل على انه قرار لكن في الخارج مؤسسات بتدير الأشخاص.

وأكمل: الممثل مهتم بالمجتمع لانه مش جاى من الفضاء ولكن طرق تفكيرنا مختلفة ، ومن 3 أو 4 سنين بدأنا في التعامل مع مدير الأعمال قبل ذلك كان الفنان يخوض كل شيء تحديد المواعيد والمقابلات والاتفاقات والتمثيل أيضا، لابد من المغامرة وممكن اندم في المغامرة في الحياة لكن في الشغل بتعلم مش بندم .

وأكد أن الموسم الرمضانى يزداد صعوبة كل عام وهذا ليس عيبا لدى أحد وأصبحت هناك فكرة الحلقات العشرة وتكون أسلم من المفاجآت التي تحدث خلال الحلقات الـ30.