شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد زهرة العلا .. تتلمذت على يد يوسف وهبى وعملت مع زكى طليمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الجمعة 10 يونيو مع ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة الراحلة زهرة العلا، والتي قدمت مسيرة فنية طويلة ما بين السينما والدراما اشتهرت خلالها كواحدة من جميلات السينما، بالإضافة لموهبتها الكبيرة التي ساعدتها لتقديم أدوار عديدة في مسيرة طويلة وصلت إلى 120 فيلما وقرابة 50 عملا دراميا على شاشة التليفزيون.

ولدت زهرة العلا في حي محرم بك بالإسكندرية، ثم انتقلت مع عائلتها إلى المحلة الكبرى ومنها إلى القاهرة بسبب ظروف عمل والدها الذى كان دائم الانتقال بين المحافظات المختلفة بسبب طبيعة عمله.



زهرة العلا

ألتحقت زهرة العلا بمعهد الفنون المسرحية، وحصلت على دبلوم المعهد عام 1954، وانضمت بعد ذلك زهرة العلا إلى فرقة زكي طليمات ، وقدمت من خلالها عدة مسرحيات أبرزها البخيل، مريض بالوهم، فتش عن المرأة، 7 فرخات وديك، تتلمذت على يدي عميد المسرح العربي يوسف وهبى، وكونت فرقة للتمثيل وكانت تخرج أعمالها الفنية بنفسها.

سبق وكشفت ابنتها المخرجة منال الصيفي خلال تصريحات تليفزيونية أن والدتها اعتزلت بعد أداء فريضة الحج مؤكدة أنها بعد عودتها اتخذت القرار، مؤكدة أنها في أواخر أيامها انتقلت للإقامة مع ابنتها في منزلها وحرصت على الجلوس معها بشكل مستمر.

أبرز الأدوار المفضلة لها حسب قول ابنتها هو شخصيتها فى فيلم "دعاء الكروان"، ورحلت عن عالمنا فى الـ 18 ديسمبر من عام 2013.