شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات مشوقة جديدة لفيلم براد بيت الجديد Bullet Train .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة سونى فيديو ترويجى جديد لفيلم الممثل العالمى براد بيت، الذى سيطرح تحت اسم Bullet Train، وسيصل دور العرض في 15 يوليو المقبل، الفيديو كشف عن مجموعة متنوعة من اللقطات التشويقية لأبطال العمل، ووصلت مدته دقيقتان و39 ثانية.

Bullet Train يدور حول Ladybug القاتل الذى يقرر التخلي عن الحياة ولكن يتم اختياره من قبل معالجته ماريا بيتل من أجل الحصول على حقيبة في قطار سريع متجه من طوكيو إلى موريوكا، وعلى متن القطار يوجد مجموعة من القتلة الذى بمجرد دخولهم يكتشفون أن أهدافهم كلها مرتبطة ببعضها البعض.

فيلم Bullet Train من إخراج ديفيد ليتش، والفيلم المقتبس عن رواية Maria Beetle تأليف الكاتب الياباني كوتارو إيساكا، وبطولة النجمين براد بيت وساندرا بولوك، ومن المفترض أن تلعب ساندرا دور البطولة أمام براد لأول مرة، وتدور أحداثه داخل القطار السريع في طوكيو، والمتواجد على متنه 5 أشخاص من القتلة والذين تتضارب أهدافهم حول تنفيذ مهماتهم داخل القطار.