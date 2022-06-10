شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شنودة يشارك أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية الاحتفال بعيد الموسيقى.. الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور جدي صابر في الثامنة، مساء الثلاثاء 21 من يونيو الجاري، حفلا فنيا لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، تحت إشراف الدكتورة نفين المحمودي وقيادة المايسترو محمود بيومي وذلك على مسرح دار أوبرا الإسكندرية.

يشارك بالحفل الموسيقار الكبير هاني شنودة والمطربة منى عزيز كما يشارك بالحفل صوليست التشيللو الفنان أشرف شرارة، يتضمن البرنامج باقة من أشهر الأغاني التي قدمتها فرقة المصريين في أواخر السبعينيات فترة الثمانينات منها، لا عزاء للسيدات، علموني، ما تحسبوش يا بنات، باحلم معاك، المشبوه، زحمة، ماشية السنيورة، أنا باعشق البحر، يا بوي يا مصر، ماما يا ستو، توبة وغيرها.

يشار إلى أن الموسيقار الكبير هاني شنودة هو مؤسس فرقة المصريين عام 1997، تلك الفرقة التي اكتشفت أعظم وأكبر فناني مصر والوطن العربي، كما انتشر من أعمالها العديد من الأغاني الناجحة والتي تظل عالقة في وجدان الجمهور حتى الآن وهو أول من قدم الأغنية الجماعية في مصر حيث تغنت الفرقة بكلمات فرسان شعر العامية، منهم عمر بطيشة، وصلاح جاهين، وغيرهم، وارتبطت الفرقة بخمس مغنين هم منى عزيز، إيمان يونس، تحسين يلمظ، ممدوح قاسم، وعمر فتحي.

كما يذكر أن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس في الموسم الفني لعام 2004 تحت إشراف وقيادة مديرها الفني الراحل الدكتور جهاد داوود، ومنذ عام 2008 تتولى الدكتورة نيفين المحمودي إدارته الفنية، قدم الاوركسترا العديد من أعمال موسيقي الحجرة، كما شارك في العديد من الحفلات الفنية التي لاقت نجاحا وإقبالا جماهيريا كبيرا وأشاد بها الجمهور والنقاد.