شكرا لقرائتكم خبر عن ظافر العابدين يترأس لجنة تحكيم مسابقة تحدى صناعة الأفلام بمهرجان البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان ظافر العابدين رئيساً للجنة تحكيم مسابقة تحدى صناعة الأفلام خلال 48 ساعة، التي يقيمها مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى، وهى مسابقة تحدى جديدة للأفلام القصيرة الهادفة إلى دعم صانعي الأفلام والمبدعين فى المملكة العربية السعودية، وذلك لإنتاج أعمال سينمائية خلال يومين فقط.

وتضم لجنة التحكيم التي يترأسها الفنان ظافر العابدين، كلاً من المخرج والصحفي الشهير وائل أبو منصور، والمخرج وكاتب السيناريو الفرنسي الحائز على جوائز عالمية كلود موريراس.

وستشمل المسابقة ورش عمل إرشادية مكثفة ستزود المتنافسين بالمعرفة والخبرة اللازمة لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى واقع سينمائي ملموس وذلك على مدى ثلاثة أيام، ومن ثم ستليها 48 ساعة لتقوم الفرق المشاركة بكتابة سيناريو الفيلم القصير وتصويره ومعالجته فنياً من البداية وحتى النهاية، وسيعمل القائمين على المسابقة بإملاء ودمج عناصر إضافية مفاجئة لتتصاعد وتيرة التحدي بين المشاركين.

وسيبلغ التحدي ذروته في شهر نوفمبر مع بداية عرض الأفلام المتقدمة، حيث ستمنح لجنة التحكيم جائزتين من تصميم النحات الشهير ربيع الأخرس لأعضاء الفريقين الفائزين، بينما سيتم ابتعاث قادة الفريقين الفائزين إلى فرنسا لاستكمال البرنامج التعليمي المخصص بصحبة مصورين سينمائيين فرنسيين وعالميين، وذلك خلال العام القادم 2023م.

يذكر بأن المسابقة ستقام في شهر يونيو وستستقطب المواهب في قطاع السينما من السعوديين والمقيمين الذين تتراوح أعمارهم بين 18-25 سنة، وستتشكل كل فرقة من مُشارِكَيْن إلى خمسة مشاركين؛ بقيادة مخرج أو كاتب سيناريو سعودي.