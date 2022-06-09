شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل حفلات جاستين بيبر بأمر من الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المغنى الكندى جاستن بيبر إصابته بوعكة صحية، عبر خاصية ستورى حسابه على إنستجرام، قائلاً: "لا أصدق أننى أقول هذا، لقد فعلت كل شيء لكى أتحسن، لكن مرضى يزداد سوءاً.. قلبى ينفطر لدرجة أننى سأضطر إلى تأجيل العروض القادمة بسبب أوامر الأطباء، لكل الجماهير أحبكم كثيراً وسوف أستريح وأتحسن".

وكان من المقرر أن يحيي جاستين بيبر جولته الغنائية في تورنتو في عام 2020 قبل تأجيلها بسبب أزمة فيروس كورونا، وتأجيلها مرة أخرى بسبب مرضه، وأعلنت الشركة المنظمة لحفلاته عن تأجيل 3 حفلات له بسبب المرض، بعدما كان من المقرر أن يقدم بيبر عرضًا في تورنتو، ويليه عرض في واشنطن العاصمة.

وجاء في بيان صادر عن شركة Bieber's Justice Tour أن هذه العروض الثلاثة قد تم تأجيلها، وذكرت: "بسبب المرض غير المتعلق بكورونا، أجلت جولة العدالة عروض تورنتو ودي سي هذا الأسبوع"، وكان من المقرر بعد ذلك أن يقدم بيبر عرضًا في مدينة نيويورك يومي 13 و14 يونيو، تليها عروض أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة في يونيو، ولم يكشف مصيرها بعد.