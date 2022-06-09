شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا: أجمل ما فى البطولة المطلقة الاختيار وتركت مسئولية "انحراف" للمخرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة روجينا عن الصعوبات التي واجهتها عند تقديم البطولة المطلقة، من تحمل المسئولية والضغط النفسي والعصبى والمتابعة لأدق التفاصيل موضحة:"أنا شايفة إن أمتع حاجة في البطولة المطلقة إن أنت تختار، أنا طول عمري بيختارونى المخرجين والمؤلفين، ولكن عندما أقدم البطولة يكون لدى القدرة على اختيار فكرة أوموضوع أنا عاوزة أعبر عنه".

وأشارت روجينا في ندوة ”الخليج 365” إلى أن موضوع تحمل المسئولية كاملة، موجود بالفعل، لأن عندما أقدم دور في مسلسل، مش بكون مسؤولة عن العمل ونجاحه ومريحة دماغي، ولكن في البطولة المطلقة التوتر العصبي والنفسي كبير، والحقيقة أنا كنت عايشة ذلك في التجربة الأولى مسلسل "بنت السلطان"، إنما في "انحراف" مكانش ليا دعوة بحاجة، لأني الحمد لله ربنا وفقني باختيار مخرج محترم بيحب شغله جدا جدا، واثق في نفسه جداً".

وتابعت روجينا:"من أول دقيقة في مشروع "انحراف" قلت لرؤوف عبد العزيز، أنا مليش دعوة بحاجة، أنا ممثلة، انت متحمل المسئولية الكاملة، دا كان مريحنى، أستاذ رؤوف كان شايل عنى حمل كبير لأنى في نفس الوقت كنت بعمل شخصية صعبة أوى، مكانش ينفع أبقى شاغلة دماغى، وأنا قدام الكاميرات بأمور أخرى، كان أهم حاجة بالنسبة لى في المشروع دا إن كل اللى ورا الكاميرا وكل زمايلى اللى جم ودعومنى بمنتهى الحب والتفانى والسعادة ياخدوا فلوسهم".

واستضاف الخليج 365 النجمة روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز في ندوة فنية، للاحتفال معهما بنجاح مسلسلهما الأخير "انحراف" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وكان في استقبالهما الكاتب الصحفي عمرو صحصاح رئيس قسم الفن وكرم الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365، روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز عن المسلسل.

يذكر أن مسلسل "انحراف" بطولة روجينا، لوسي، وسميحة أيوب، عبد العزيز مخيون، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، رانيا محمود ياسين، محمد كيلاني، أحمد صفوت، ويزو، سما إبراهيم، ميدو عادل، محمد مهران، نانسى صلاح، اسراء رخا، وتأليف مصطفى شهيب، وعدد من الفنانين الشباب وإخراج رؤوف عبد العزيز.



الفنانة روجنيا والمخرج رؤوف عبد العزيز



الفنانة روجينا ورؤوف عبد العزيز والكاتب الصحفى عمرو صحصاح



الفنانة روجينا



الكاتب الصحفى أكرم القصاص يكرم الفنانة روجينا



الخليج 365 يكرم صناع مسلسل انحراف