شكرا لقرائتكم خبر عن صناع فيلم "فى القلب" يعيدون تصوير مشهدين من الأحداث رغم انتهاء تصويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم الإعلان عن انتهاء تصوير فيلم "في القلب"، من بطولة خالد سليم وسوسن بدر ونسرين طافش، إلا أن صناعه، وجدوا ضرورة إعادة تصوير مشهدين رئيسيين في أحداث العمل، خاصة أن تلك المشاهد لا يمكن الاستغناء عنها في أحداث الفيلم، حيث قرر المخرج مرقس عادل إعادة تصويرهما أمس الأربعاء، وجمعت المشاهد كل من الفنانة هالة فاخروالفنان خالد سليم وآخرون.

وكانت الجهة المسؤلة عن الفيلم قد طرحت البوستر الدعائى للفيلم منذ فترة كبيرة، حيث تصدر الفنان خالد سليم والفنانة نسرين طافش البوستر الرسمي لفيلم "في القلب"، والذى سيتم طرحه خلال الفترة المقبلة في دور عرض السينمات، كما أن الأغنية الدعائية للفيلم سيقوم بغنائها الثنائى في تعاون أول بينهما في الغناء.

فيلم "فى القلب"، بطولة خالد سليم ونسرين طافش وسوسن بدر وهالة فاخر ومحمد عز ومنة فضالى وإنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى.

والفيلم يشهد عودة خالد سليم للسينما بعد غياب، وتعد القصة مختلفة ورومانسية وتدور فى إطار اجتماعى رومانسي، ولم تحدد الجهة المنتجة موعدا نهائيا لطرحه فى السينمات.