كتب امير فتحي في الخميس 9 يونيو 2022 03:54 مساءً - نشرت المغنية الكولومبية ” شاكيرا ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” وذلك في أول ظهور لها بعد إعلان انفصالها عن نجم نادي برشلونة لاعب كرة القدم الأسباني ” جيرارد بيكيه ” بسبب خيانته لها .
وظهرت شاكيرا في مقطع الفيديو وهي ترقص مع زميليها ” نيك جوناس ” و ” ليزا كوشي ” أعضاء لجنة تحكيم برنامج (Dancing with my self) من حلقة يوم الثلاثاء الماضي قبل بدء البث التليفزيوني .
يذكر أن شاكيرا وجيرارد بيكيه كانا قد أعلنا انفصالهما رسميا بعد مرور 11 عام على ارتباطهما في بيان مشرك بينهما يوم السبت الماضي .. وطالبا من خلاله الجمهور بمراعاة خصوصية الأمر حفاظا على طفليهما .
https://www.facebook.com/watch/?v=863839878139841&t=16
كانت هذه تفاصيل خبر الظهور الأول ل ” شاكيرا ” بعد إعلان انفصالها عن جيرارد بيكيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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