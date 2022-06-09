ناصر القصبي يعلق على اقتحام تركي ال الشيخ عالم الدراما بمسلسل “الثمانية”.. فماذا قال؟

كتب امير فتحي في الخميس 9 يونيو 2022 03:54 مساءً - علق الفنان السعودي ناصر القصبي على اقتحام مواطنه المستشار تركي آل الشيخ مجال الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل الثمانية والذي بدأ عرضه على منصة شاهد.

وكان تركي آل الشيخ قد اعلن عن انطلاق عرض المسلسل عبر تغريدة قال فيها: “مسلسل الثمانية الان على شاهد .. لا احد يشوفه … انا مصلحه لنفسي”.

وقد علق القصبي على تغريدة آل الشيخ قائلا “قبل المشاهدة قريت التعليقات وشفت المحابي والمجافي و المحايد ورأيي الشخصي أن شخصية نافذة مثل ابو ناصر و دخوله في عالم الموسيقى و الآن في الدراما يعتبر ظاهرة صحيه (مصلحة لنفسي) مربط الفرس.”

وتابع القصبي: “الفن بكل انواعه في المجتمعات الناهضة لم يتقدم الا بوجود شخصيات ثرية مادياً و فنياً و سياسياً”.

مسلسل “الثمانية” مكون من 8 حلقات، ويسجل التجربة الأولى للمستشار تركى آل الشيخ في التأليف الدرامى، وتم تصوير العمل ما بين مصر والمغرب وفرنسا بطولة آسر ياسين، خالد الصاوى، ريم مصطفى، محمد علاء، محمود البزاوي، حنان سليمان، لارا اسكندر، سارة عبد الرحمن، وضيوف الشرف غادة عادل، محمد ممدوح، أحمد فؤاد سليم، وأحمد وفيق.

كما يشارك فى بطولة المسلسل عدد من النجوم العرب وهم جهاد سعد، منذر رياحنة، محمد مفتاح، وضاح سوار، فاطمة ناصر، فراس سعيد، عبد اللطيف شوقي، خالد صقر، وآخرين، بالاضافة إلى ظهور ممثلين عالميين كضيوف شرف خلال الحلقات وهم مايكل بيتش، باشا ليشنيكوف، ريتشارد دومايو.