بشعر طويل وخسارة وزن ملحوظة .. شيرين عبد الوهاب تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كتب امير فتحي في الخميس 9 يونيو 2022 03:54 مساءً - شاركت الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” متابعيها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام بصورة جديدة لها .

وظهرت شيرين عبد الوهاب في أحدث ظهور لها بإطلالة خطفت أنظار المتابعين إليها بعد خسارتها للكثير من الوزن التي كانت قد اكتسبته خلال الفترة الماضية .

واعتمدت شيرين في إطلالتها على فستان قصير منفوش باللون الأبيض وتسريحة شعر بسيطة .

وبدا شعر شيرين طويلا بعد أن ظهرت الفنانة المصرية حليقة الرأس منذ عدة أشهر بعد إعلان انفصالها عن زوجها الفنان ” حسام حبيب ” .

وأرفقت الفنانة شيرين عبد الوهاب الصورة بتعليق أعربت من خلاله عن اشتياقها لجمهورها ومتابعيها فكتبت قائلة : ” وحشتوني ” .

ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من جانب المتابعين الذين أعربوا في تعليقاتهم عن حبهم واشتياقهم لها أيضا .. كما أشادوا بجمالها وإطلالتها .