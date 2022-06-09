كتب امير فتحي في الخميس 9 يونيو 2022 03:54 مساءً - شاركت الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” متابعيها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام بصورة جديدة لها .
وظهرت شيرين عبد الوهاب في أحدث ظهور لها بإطلالة خطفت أنظار المتابعين إليها بعد خسارتها للكثير من الوزن التي كانت قد اكتسبته خلال الفترة الماضية .
واعتمدت شيرين في إطلالتها على فستان قصير منفوش باللون الأبيض وتسريحة شعر بسيطة .
وبدا شعر شيرين طويلا بعد أن ظهرت الفنانة المصرية حليقة الرأس منذ عدة أشهر بعد إعلان انفصالها عن زوجها الفنان ” حسام حبيب ” .
وأرفقت الفنانة شيرين عبد الوهاب الصورة بتعليق أعربت من خلاله عن اشتياقها لجمهورها ومتابعيها فكتبت قائلة : ” وحشتوني ” .
ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من جانب المتابعين الذين أعربوا في تعليقاتهم عن حبهم واشتياقهم لها أيضا .. كما أشادوا بجمالها وإطلالتها .
كانت هذه تفاصيل خبر بشعر طويل وخسارة وزن ملحوظة .. شيرين عبد الوهاب تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.