شكرا لقرائتكم خبر عن "نتدلع" أغنية جديدة للإماراتية بلقيس بتوقيع أحمد عادل وعزيز الشافعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المطربة الإماراتية بلقيس فتحى من تسجيل أحدث أغنياتها باللهجة المصرية بعنوان "نتدلع"، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد عادل، وسوف يتم طرحها غدا على المنصات الإلكترونية والمحطات الفضائية بعدما انتهت من تصويرها مؤخرا بمصر، ويعتبر هذا التعاون الثانى مع الملحن عزيز الشافعى حيث تعاونا سويا من قبل فى أغنية "دبلوماسى".

وكانت الفنانة بلقيس فتحى، قد حصدت جائزتين على أغنيتها الجديدة "دبلوماسى"، والتى تعاونت فيها مع الشاعر والملحن عزيز الشافعى، والتى قدمتها باللهجة المصرية، وذلك من مهرجان براغ الدولى للأفلام فى دورته التاسعة والعشرين.

وحصلت بلقيس فتحى على جائزة أفضل فيديو كليب، وكذلك جائزة أفضل أغنية، كما حصلت الأغنية على الجائزة الذهبية لأفضل مخرج من خلال المصرى على أبو طالب.

وقد طرحت بلقيس مؤخراً أغنية "العيد جاء" فى موسم عيد الفطر الماضى، على موقع "يوتيوب"، وهي الأغنية التى تعاونت فيها مع الملحن أحمد العتباني والشاعر محمد البوغة والموزع الموسيقي جيزو وقدمتها باللهجة العربية الفصحى وتم تصويرها فى جورجيا مع المخرج دان حداد.