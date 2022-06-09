شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء الشايب: تعلمت من والدى أصول الغناء وأحاول نقلها للشباب والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت : "سأبدأ تقديم ورشة في تعليم أسس الغناء، لقرابة 10 أشخاص، فى شهر يوليو المقبل، وهي ليست هادفة للربح تماماً وإنما بهدف اثقال موهبتهم".
وأضافت "شيماء" فى تصريحاتها لـ"الخليج 365"،: " تم الإتفاق على الأمر مع أستاذ ريتشارد الحاج، ومهم جدًا أن ينقل الفنان تجربته وخبراته لغيره من الشباب، خاصة لمن يستحقون الدعم، أحب أعلم غيري وأفيدهم، وأتمنى أن يستفيدوا مني، فقد كان أبى يستمع دائماً إلى أغان سعاد محمد وفريد الأطرش وغيرهم، وضرورة أن أفهم كلمات الأغاني قبل أن أغنيها، وأسس الغناء السليم، ومخارج العرب وان تكون في مكانها، بعيدًا عن استعراض العضلات، فالإحساس مهم".
وفى النهاية قالت : "التجربة جديدة بالنسبة لي لكنها ممتعة وأتمنى أن يستفيد كل من يشاركني فيها وان انقل لهم بعض من خبراتي".