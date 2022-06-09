شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء الشايب: تعلمت من والدى أصول الغناء وأحاول نقلها للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المطربة شيماء الشايب نجلة المطرب شفيق الشايب والمطربة الشعبية الكبيرة فاطمة عيد، إن والدها كان له تأثير كبير عليها، حيث إنه طوال مشواره ينتقى كلمات أغانيه بعناية شديدة، كما أنه كان دائم الإطلاع على من حوله، مما جعلها تستمتع دائماً فى البيت لأغان عبد الحليم وام كلثوم، وبالتالى أثقل موهبتها فى الصغر مؤكدة فى الوقت ذاته أنها تتمني نقل تلك الخبرات إلى من حولها ممن يرغبوا فى الغناء.

وأضافت : "سأبدأ تقديم ورشة في تعليم أسس الغناء، لقرابة 10 أشخاص، فى شهر يوليو المقبل، وهي ليست هادفة للربح تماماً وإنما بهدف اثقال موهبتهم".

وأضافت "شيماء" فى تصريحاتها لـ"الخليج 365"،: " تم الإتفاق على الأمر مع أستاذ ريتشارد الحاج، ومهم جدًا أن ينقل الفنان تجربته وخبراته لغيره من الشباب، خاصة لمن يستحقون الدعم، أحب أعلم غيري وأفيدهم، وأتمنى أن يستفيدوا مني، فقد كان أبى يستمع دائماً إلى أغان سعاد محمد وفريد الأطرش وغيرهم، وضرورة أن أفهم كلمات الأغاني قبل أن أغنيها، وأسس الغناء السليم، ومخارج العرب وان تكون في مكانها، بعيدًا عن استعراض العضلات، فالإحساس مهم".

وفى النهاية قالت : "التجربة جديدة بالنسبة لي لكنها ممتعة وأتمنى أن يستفيد كل من يشاركني فيها وان انقل لهم بعض من خبراتي".